Stemweek Drentse 1000 geopend: Mascotte Sibi en zanger Bouke bezoeken stembus

Wat muziek kan betekenen voor iemand is op de eerste stemdag meteen duidelijk. In de stembus vertelt Ben Assen hoe hij zijn lijst heeft samengesteld. Hij heeft gekozen voor liedjes die verbonden zijn aan gebeurtenissen in zijn leven. Zo stemde hij op Take Me Home Country Roads van John Denver omdat hij zoveel gereisd heeft met zijn vrouw. Zijn vrouw overleed onlangs, dus het inleveren van de lijst was een emotioneel moment voor Assen.

Mascotte

En als je in Emmen bent ontkom je niet aan de trots van de stad: FC Emmen. Commercieel directeur Ben Haverkort stapte de bus in om zijn keuzes door te geven. Hij nam mascotte Sibi mee. Er is niet gecheckt of 'Rood wit aan de bal' in het lijstje is opgenomen.

Meer bekende gezichten kwamen buurten bij de bus. Burgemeester Eric van Oosterhout kwam langs, hij stemde op Egbert Meyers uit Grolloo. Zanger Bouke stemde niet op zichzelf, wel prijkt onder andere Meat Loaf op zijn lijstje.

Stembus

De stembus, een tot radiostudio omgebouwde touringcar, rijdt de hele week in Drenthe, met uitzondering van zondag. Morgen is de bus te vinden in de Roden en omgeving. Stemmen kan via drentse1000.nl. De lijst met de favoriete nummers van Drenten wordt vanaf Eerste Kerstdag gedraaid op Radio Drenthe.

