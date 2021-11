Emmen verrast veertien jonge helden met lintjes in de bioscoop

Het Emmens jeugdlintje is een jaarlijkse waardering voor kinderen en jongeren die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen en zo een positieve bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij. Waar de uitreiking normaal plaatsvindt op het gemeentehuis, is er nu gekozen voor een bioscoopzaal, omdat er daar meer mensen bij kunnen zijn. Voor familie en vrienden van de helden is dat wel zo leuk.

'Ze helpen anderen, ze komen in actie en volgen hun hart'

Het valt jeugdwethouder Robert Kleine op dat jongeren veelal positief ingesteld zijn: "Ook als het even minder gaat. Zeker in dit coronatijdperk zouden alle jongeren een lintje moeten verdienen voor de manier waarop zij zich aanpassen aan de situatie. Maar deze jonge helden springen er voor mij extra uit. Ze helpen anderen, ze komen in actie en volgen hun hart. Ze zijn daarmee voorbeelden voor anderen en verdienen deze onderscheiding."

Een jaar in korte broek voor het goede doel

Een van de veertien jonge helden is Wilmer van der Vaart (14) uit Emmen. Hij liep maar liefst een heel jaar in korte broek, om zo ruim 400 euro in te zamelen voor het Rode Kruis. Dat geld werd ingezet bij de bestrijding van de natuurbranden in Australië. "In de zomer ging het prima, maar ik moest van mijn ouders in de winter wel skisokken dragen. Anders werd het te koud", vertelt Wilmer.