Pokémonkaarten achter slot en grendel in boekwinkel Assen

Voor de kassa van de de boekwinkel liggen tientallen pakjes Pokémonkaarten. Er zijn kleine pakjes voor 7 euro, veelal gekocht door kinderen. Maar je hebt ook speciale boxen van 65 euro voor de echte verzamelaars. De Pokémonkaarten zijn een hype en blijken roofgoed te zijn. Reden voor Hartog om een aantal veiligheidsmaatregelen te nemen. "Wij hebben een camera op de kaarten staan en zorgen er voor dat er altijd een medewerker in de buurt is. Voor de zekerheid stoppen we de Pokémonkaarten 's avonds in de kluis." Volgens Hartog scheelt het veel dat de winkel in een warenhuis zit.

Pokémonkaart van een miljoen euro

Pokémonkaarten zijn verzamelkaartjes die in de jaren 90 voor het eerst op de markt kwamen. De kaarten van de populaire Japanse animatieserie waren nog nooit zo populair en waardevol als nu. Sommige zeldzame kaarten zijn duizenden euro's waard en er schijnen Pokémonkaarten te zijn met een waarde van een miljoen euro. Dat die kaarten opeens zo populair zijn heeft meerdere redenen. Pokémon bestaat dit jaar 25 jaar, Pokémon Go heeft de kaarten weer in de spotlight gezet en de productie van de kaarten heeft een periode stilgelegen toen er minder vraag naar was. Daardoor is er nu sprake van schaarste.

En dat merkt Hartog zeker. "De grote strijd is om überhaupt wat te hebben om te verkopen. We krijgen van de leverancier ongeveer een tiende van wat we bestellen. En als het binnen is, dan is het binnen no-time weer verdwenen." Op koopzondagen organiseert Hartog een ruildag voor Pokémonkaarten. Daar komen tientallen jongeren op af. "Een nadeel is dat er veel valse kaarten in omloop zijn. Dus hier is ook een volwassene aanwezig die heel goed weet hoe de echte kaarten eruitzien. Die treedt dan als scheidsrechter op."

Een collega van Hartog in Utrecht. die ook een Bruna runt, heeft een aparte winkel ingericht speciaal voor Pokémonkaarten. "Daar staan mensen 's ochtends twee uur lang in de rij voor de kaarten. Dat is hier niet het geval, maar we zijn één van de weinigen in de wijde omgeving die regelmatig voorraad krijgen en dat weten mensen."

Demi Terinathe werkt in een koffiezaak naast de boekwinkel en snapt de hype wel. "Veel mensen die ik ken zijn opgegroeid met Pokémon. Ze kennen de spelletjes en kaarten van vroeger. Je kunt de kaarten samen verzamelen of de spellen samen spelen. Ik denk dat het daarom veel mensen aanspreekt." Ook komen er telkens nieuwe soorten kaarten en Pokémons uit. "Dus ik denk dat mensen daardoor steeds willen blijven verzamelen."

En of de Pokémonkaarten nog lang een hype blijven? "Ik mag het hopen", lacht Hartog. "Anders heb ik een heleboel verjaardagscadeautjes voor mijn kleinkinderen tot in lengte van jaren."