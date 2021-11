Kunstwerken Frida Kahlo vormen wandelroute in Assen

"Het is een rondwandeling door de binnenstad waarbij je geconfronteerd wordt met Frida kunstwerken gemaakt door lokale kunstenaars", legt Kjeld Vosjan uit, binnenstadregisseur van Assen. "De kunstwerken zijn geïnspireerd op het leven en het werk van Frida Kahlo. Met als doel dat mensen na het bezoek aan het Drents Museum, ook even de binnenstad inlopen en een mooie ervaring opdoen."

Frida-buste heeft vertraging

De wandelroute brengt je langs zes locaties met muurschilderingen en andere kunstwerken. Bij elk kunstwerk kun je een QR-code scannen voor meer informatie over het kunstwerk en de kunstenaar die het heeft gemaakt. Ook een grote Frida-buste op de Kop van de Vaart hoort bij de wandeling, maar deze laat nog even op zich wachten door software problemen met de 3D printer en het verkrijgen van een vergunning. De buste zal vrijdag 26 of maandag 29 november geplaatst worden.

De 'city experience' is opgezet door binnenstadorganisatie Vaart in Assen in samenwerking met het Drents Museum. Dat de organisatie uitgerekend voor kunstwerken van Kahlo heeft gekozen is natuurlijk geen toeval, want zij staat tot en met 27 maart centraal in het Drents Museum tijdens de tentoonstelling Viva la Frida! Vosjan krijgt veel positieve reacties op de wandeling: "We zien veel bezoekers poseren voor een kunstwerk en een fotootje maken. Vooral op de muurschilderingen wordt enthousiast gereageerd. Mensen vragen zich af of we dit niet permanent wat meer kunnen doen. Misschien dat sommige kunstwerken wat langer kunnen blijven. Het is natuurlijk een hele mooie manier om creativiteit en levendigheid in de stad te laten zien."

Benieuwd welke kunstwerken onderdeel zijn van de route? Bekijk dan hieronder de route.

Brinkstraat 71

Het startpunt is het Drents Museum. Wanneer je door de Brinkstraat loopt, zie je het eerste Frida-kunstwerk opdoemen. Het kunstwerk hangt aan het pand van voormalig discotheek Diana. Frida is in felle kleuren, patronen en vormen op een grafische manier afgebeeld. Het is gemaakt door Tim de Leeuw van ontwerpbureau DRP. Op deze plek komt nog een tweede kunstwerk gemaakt door Fleur Stebis.

Frida is afgebeeld in felle kleuren (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

Groningerstraat 2

Wanneer je doorloopt naar de Groningerstraat, loop je tegen Tex-Mex-restaurant Bramigo aan. Zij hebben de gevel van het pand beplakt met platen van Frida, bloemen, dieren en Mexicaans eten. Hier hoefde eigenaar Bram Grit niet lang over na te denken: "Ik heb een Mexicaans restaurant en ben ook nog een beetje geïnteresseerd in kunst. Eén en één is twee", lacht hij.

Het is ontworpen door Katja Manak en het werk is op de gevel geplakt en uitgevoerd door Multicopy Assen. "Iedereen die eraan heeft meegewerkt komt uit Assen. Ik vind het heel belangrijk dat alles lokaal is ontworpen", zegt Grit. Het blijft niet bij de versierde gevel, Grit toont documentaires en films over Frida in zijn restaurant en biedt een speciaal Frida luncharrangement aan.

De gevel van Bramigo is beplakt met platen van Frida, bloemen, dieren en Mexicaans eten (Rechten: Gerrit Mennink)

Ceresplein

Op het Ceresplein hoef je niet omhoog te kijken, maar is het kunstwerk juist op de grond te vinden. Het kunstwerk is een portret van Kahlo in de vorm van een spiegel. Om het hoofd van Kahlo staan allerlei woorden die haar omschrijven. Zoals 'idealist', 'activist' en 'feminist'.

Het kunstwerk is gemaakt door Steffie van Dop van ontwerpbureau DRP. "Frida reflecteert op zichzelf en op de wereld op een transparante manier, door middel van haar zelfportretten die vol symboliek zitten. Mijn werk geeft een moderne weerspiegeling van de kern van Frida: complex maar oprecht."

Het kunstwerk is een portret van Kahlo in de vorm van een spiegel (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

Koopmansplein 17

Op zeven grote panelen op warenhuis Vanderveen zijn verschillende kunstwerken te vinden van Frida. De kunstwerken zijn gemaakt door Floor van Meeuwen, Sander Quekel, Laureen Langkamp, Peter van der Wij, Permin Rengers, Delfo Pinto en Roos Vink. Allemaal hebben ze hun eigen draai gegeven aan het kunstwerk. Zo heeft Langkamp een zelfportret gemaakt met zijdehoentje. En heeft Quekel een eigen gedicht gemaakt en verwerkt in zijn kunstwerk.

De kunstwerken werden donderdag op het warenhuis geplaatst (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

Kop van de Vaart

Aan de Kop van de Vaart komt een metershoog, meer dan 1.200 kilo wegend beeld van Frida. Onmiskenbaar de Mexicaanse kunstenares met haar kenmerkende unibrow. Blow-Up Industry van Assenaar Eelco Bügel maakt de metershoge kop van acht grote blokken piepschuim van 260 kilo per stuk. Daar zijn zestien plakken uitgehaald die samen het driedimensionaal hoofd van Kahlo moeten vormen. De buste van Kahlo is ontworpen door de Amsterdamse kunstenaar Gijs van Kooten en 178 Aardige Ontwerpers, zoals het ontwerpbureau uit Utrecht heet. De metershoge kop laat nog even op zich wachten, maar zal snel te zien zijn aan de Kop van de Vaart.

De metershoge kop van Frida laat nog even op zich wachten (Rechten: Gijs van Kooten en 178 aardige ontwerpers)

Beilerstraat 5

Aan de Beilerstraat kun je de volgende muurschildering van Frida vinden. Het is gemaakt door kunstenaar Roman de Laporte, ofwel Jack Lack. Volgens De Laporte was Frida Kahlo haar tijd ver vooruit en representeerde ze een nieuwe beweging. "Hoewel Frida zeker geen engeltje was, ging ze ondanks haar moeilijke levensomstandigheden door met haar creaties én politieke agenda. Ik heb mijn best gedaan om dit te verwerken in mijn portret van deze kleurrijke heldin door het toevoegen van een vleugje pijn."

Deze muurschildering is te vinden aan de Beilerstraat (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

Torenlaan 16

Naast de ingang van de parkeergarage van het Drents Museum aan de Torenlaan loop je tegen de laatste twee muurschilderingen aan. Het kunstwerk aan de linkerkant is gemaakt door Roos Vink en de andere door Michel Velt. Aangezien Frida al veel zelfportretten maakte, had Velt het idee om in plaats van haar, een lokale kunstenares af te beelden. Hij maakte een portret van Vink met om haar heen een collage van elementen uit Frida's werk. Vink koos voor een bestaand eigen werk genaamd 'schaduwspel', met daarin Mexicaanse elementen. Het werk gaat over het 'licht en donker' in jezelf.

Het kunstwerk aan de linkerkant is gemaakt door Roos Vink en de andere door Michel Velt (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

De wandelroute is bij het Drents Museum en de VVV Assen verkrijgbaar, maar je kunt het ook digitaal vinden op www.ditisassen.nl. Bekijk de video over de wandelroute op de site van Omroep Assen.

Lees ook: