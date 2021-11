Paddenstoelen in het Lheederzand: 'Rijkdom door armoe'

Het Lheederzand is een voormalig stuifzandgebied dat vanaf het begin van de vorige eeuw beplant werd met dennenbomen. "We vermoeden dat het zo'n zestig jaar geleden rijk was aan bijzondere paddenstoelen, soorten die niet tegen stikstof kunnen", vertelt Rob Chrispijn van de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe.

Restanten

In het bos zijn nog steeds bijzondere exemplaren te vinden, maar in veel mindere mate. "We hebben net een cantharel gezien. Een cantharel midden in een bos komt bijna niet meer voor, maar hier zie je dat nog", aldus Chrispijn. De cantharel of hanenkam staat op de Rode Lijst als 'gevoelig'. De eetbare paddenstoel komt steeds minder voor.

Boosdoener

Chrispijn: "Stikstof is het verhaal, zo simpel ligt dat. Vroeger was stikstof zeldzaam. De meeste paddenstoelen zijn gespecialiseerd op gebrekkig stikstof en helpen de bomen om het beetje stikstof dat er is bij elkaar te rapen." Het bos staat op een van de armste gronden van onze provincie. Destijds profiteerden allerlei bijzondere paddenstoelen daarvan. De paddenstoelenatlas spreekt van 'rijkdom door armoe'.

"Nu is er opeens een overdaad aan stikstof. Dat is fantastisch voor boeren, maar voor de paddenstoelen is het slecht", aldus de paddenstoelenexpert. "Die rijkdom van vroeger komt niet meer terug maar door maatregelen die de regering in de negentiger jaren genomen heeft, verminderde de stikstof met een derde. Je zag meteen een opkomen en terugkomen van bepaalde soorten. Dus het kan wel."

Lees ook: