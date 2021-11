Dick Lukkien: 'We hebben onze job gedaan'

De oefenmeester vond dat zijn ploeg aan de bal te slordig was en zonder bal moeizaam druk kreeg op Jong PSV. "Toch gaven we nauwelijks kansen weg. Zelf hadden we, en dat heb ik ze in de rust ook gezegd, meer moeten scoren. Bij de pauze had het zeker 3-1 moeten staan, maar verprutst Jeredy Hilterman een grote kans en doet Rui Mendes het niet goed toen hij alleen af mocht gaan op de doelman van PSV. Na rust waren we via Reda Kharchouch heel effectief. Zijn goal, twee minuten nadat hij inviel, was de beslissing."

Na afloop vierden de spelers, achter de tribune van de Brigata Fanatico, feest met de supporters die buiten het stadion hun helden 90 minuten lang vocaal én met vuurwerk ondersteunden. "Dat was wederom geweldig. De steun die zij ons gaven maakt het spelen in zo'n ijskoud, leeg stadion een stuk draaglijker.

'Dubbel goed nieuws'

Goed nieuws kwam er na het duel in Emmen ook uit Amsterdam en Helmond. Koploper FC Volendam verspeelde twee punten tegen Jong Ajax (4-4) en Excelsior won met 5-1 bij Helmond Sport. "Dat is dubbel goed nieuws", aldus Lukkien. "We lopen twee punten in op FC Volendam en Thijs Dallinga schiet er weer drie in voor een andere concurrent, namelijk Excelsior. Waarom dat goed nieuws is? Omdat die in de winterstop weg is, lijkt me. Als je twintig goals maakt in de eerste seizoenshelft, met nog vijf duels te spelen, dan sta je ongetwijfeld bij een aantal eredivisieclubs op het lijstje. Ik zou tegen die clubs willen zeggen, doe een goed bod."