Mitch Apau: 'Ik geniet van iedere minuut die ik speel'

"Dat is een mooie waardering", aldus Apau, die vooral blij was met de zege. "We hebben het zakelijk gedaan en doen daarmee goede zaken want we kruipen dichterbij de koploper."

Natuurlijk baalde hij de afgelopen weken, maar er was ook begrip. "De trainer is heel open geweest en ik snapte zijn keuze voor Arnaud Luzayadio. Op het moment dat ik geblesseerd raakte kwam hij erin en gingen we winnen. Ja en dan is het heel simpel, dan wissel je niet. Maar ik wist dat mijn kans vroeg of laat wel weer zou komen." En die kwam, onlangs al in de beker tegen FC Volendam en nu weer. "En ik heb ervan genoten", aldus Apau. "Of ik me nu ook ga richten op de linksbackpositie? Nee hoor... Ik weet het niet op welke positie ik me moet richten. Ik sta er gewoon als de trainer me nodig is."