Dit bos is een woestenij en eldorado tegelijk

Bomen liggen kriskras door elkaar, takken en half vergane stammetjes bedekken de bodem. Dit stuk bos is zo verwilderd dat het nauwelijks begaanbaar is. De grond onder je voeten is nergens stabiel en een dichte begroeiing verspert de weg. Boswachter Pauline Arends laat een deel van een bosvak van boswachterij Hooghalen zien, voor zover we erbij kunnen komen.

Mikado

In dit deel zijn de sitkasparren tijdens de storm van 2013 met kluit en al horizontaal komen te liggen. Arends: "Als mikado lagen ze over elkaar heen. Ik wist niet wat ik zag. Maar nu zijn we tien jaar verder en ziet het er totaal anders uit." Doordat de bomen zijn omgewaaid kon er weer licht op de bodem komen. "Er ontstaat spontaan nieuw bos. Dat gaat zo razendsnel. Lariks, sitka, ook berken. We willen graag meer loofhout, het was alleen maar naaldhout, en dat gaat helemaal spontaan."

Biodiversiteit

Arends: "Dat is zo mooi van die stormen: die hebben we gewoon af en toe nodig, dat maakt het bos veel dynamischer en dan krijg je van dit soort plekken, Het is niet alleen het jonge bos dat er nu komt, het is ook het dode hout dat er ligt en gaat verteren. Vogels kunnen een nestje maken in die wortelkluiten, insecten gaan erin zitten. Ja, dit is een eldorado. Dit is wat we noemen biodiversiteit."

Boom op boom

Grenzend aan het stormbos van 2013 ligt een stuk bos dat meer dan twintig jaar geleden is omgewaaid. "Hier zitten we een fase verder", zegt Arends. Er liggen totaal vermolmde bomen, overal zie je mos en 'nieuwe' bomen die van de omgewaaide bomen gebruik maken. De boswachter geeft een voorbeeld: "Bovenop de wortels van een omgewaaide spar groeien nu twee berken. De stam van de spar zakt helemaal in de bodem, hij wordt helemaal opgenomen. Maar er zijn zaadjes geweest van een berk: er komen weer nieuwe bomen, bovenop die omgewaaide spar."

