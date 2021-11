Hurry-Up breekt contract trainer Joop Fiege open

Het contract van Fiege is opengebroken en verlengd. De inwoner van Emmen is bezig aan zijn derde seizoen bij Hurry-Up. De Zwartemeerders staan op dit moment zevende in de BENE-League. Na 22 wedstrijden plaatst de top-4 zich voor de Final4.

"Het openbreken van het contract geeft veel duidelijkheid over de koers die we willen varen de aankomende jaren", zegt voorzitter van de topsportcommissie Leo Hoogenberg. "Het opleiden en klaarstomen van onze zeer talentvolle eigen jeugd heeft een topprioriteit en we zijn ervan overtuigd dat Joop daarvoor de juiste man is."

Bos en Riksten

In tegenstelling tot voorgaande jaren maken tieners speelminuten in de hoofdmacht van Hurry-Up. Sander Bos mag zich inmiddels jeugdinternational noemen. Ook de van E&O overgekomen Brent Riksten maakt onder Fiege indruk.

Fiege is blij met de contractverlenging. "Ik voel me thuis bij de club en wil graag de komende jaren deel uitmaken van de plannen die ze hier hebben. Het opleiden van jeugdige talenten spreekt mij zeer aan."

Vanavond op TV Drenthe

Hurry-Up speelt vanavond het belangrijke thuisduel tegen Bevo. De Panningers hebben na tien wedstrijden één punt minder dan de oranje-zwarten. Publiek is in Zwartemeer niet welkom, maar de wedstrijd is vanaf 19.55 uur te zien op TV Drenthe en op onze website.