Staatsbosbeheer: 'Wolvenkoppel gespot in Zuidwest-Drenthe'

Er is een wolvenkoppel gespot (niet de wolf in dit verhaal) (Rechten: Pixabay)

In Zuidwest-Drenthe is onlangs een wolvenkoppel gespot. Dat bevestigt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. Op beelden van een cameraval is volgens Staatsbosbeheer duidelijk te zien dat het om een mannetje en een vrouwtje gaat.

Een woordvoerder van de provincie is iets voorzichtiger. Het geslacht moet nog blijken uit DNA-onderzoek, zegt ze. De uitslag wordt in de loop van komende week verwacht.

Het is voor het eerst dat een wolvenkoppel gespot is in Drenthe. Staatsbosbeheer wil - om 'wolventoerisme' tegen te gaan - niet zeggen waar de twee dieren precies gezien zijn. "De locatie maken we bewust niet specifieker, om de wolven rust te geven." Het is nog niet duidelijk of het koppel zich hier ook gevestigd heeft.

Meerdere aanvallen

Dat de wolf in Zuidwest-Drenthe actief is, is eigenlijk geen verrassing meer. In die regio zijn de laatste tijd regelmatig meldingen van aangevallen en doodgebeten schapen. DNA-onderzoek moet overigens nog definitief uitwijzen of één of meerdere wolven achter die aanvallen zitten. De meldingen kwamen onder meer uit Ruinen, Wapse, Lheebroek en Ruinerwold.

