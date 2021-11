HZVV wint van Noordscheschut: Noah ten Brinke grote man

HZVV heeft de burenruzie tegen Noordscheschut met 5-1 gewonnen. Noah ten Brinke was de grote man aan de kant van de Hoogeveners. Hij scoorde drie keer en drukt Noordscheschut verder in degradatiezorgen.

Door de overwinning klimt HZVV naar de zevende plaats in de hoofdklasse B met 15 punten uit 10 wedstrijden. Noordscheschut blijft laatste met 7 uit 12. NSC Nijkerk heeft drie punten meer, SDC Putten en Berkum hebben vier punten meer dan de ploeg van trainer Marc van Meel.

HZVV had sinds 2 oktober niet meer in de hoofdklasse B gewonnen. Tegen De Dijk werd toen met 2-0 gewonnen, daarna werd enkel nog gelijk gespeeld of verloren. De laatste twee wedstrijden werden ook nog eens afgelast en dus kon de ploeg van trainer Rick Mulder de punten goed gebruiken.

Slap begin Noordscheschut

Noordscheschut begon slap aan de wedstrijd en keek binnen twee minuten al tegen een achterstand aan. De eerste corner van HZVV werd slecht verdedigd en Yannick Manusiwa kon de bal van dichtbij het laatste zetje geven (1-0).

De thuisclub was de bovenliggende partij in de eerste dertig minuten van de wedstrijd. Nadat Kelly Joao al een grote kans had gemist, was het Noah ten Brinke die de score, binnen het half uur, verdubbelde. Doelman Roy Boertien kon in eerste instantie de poging van Joao nog keren, maar was in de rebound kansloos en kon de 2-0 niet meer verhinderen.

In de eerste helft was alleen Nick Koster twee keer gevaarlijk voor de gasten. De 2-0 ruststand was verdiend.

Drie keer Ten Brinke

Het begin van de tweede helft, leek een kopie van de eerste helft. Alleen duurde het nu vier minuten voordat HZVV wist te scoren. Ten Brinke stond op de goede plek om de voorzet van Joao te promoveren tot 3-0. Twee minuten later verzuimde Ten Brinke zijn derde van de wedstrijd te maken.

Met nog ruim een kwartier te spelen, bracht Ton Kamping de spanning weer een beetje terug. In een fase dat Noordscheschut sterker werd, schoot de verdediger, vanaf zestien meter, de 3-1 binnen. Maar lang duurde de hoop van de Schutters niet. Ten Brinke maakte aan alle onzekerheid een eind door, diagonaal, de 4-1 binnen te schieten.

In de slotfase bepaalde Sander Dzemidzic de eindstand op 5-1 door een makkelijk gegevens strafschop binnen te schieten en de degradatiezorgen van Noordscheschut te vergroten.