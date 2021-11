HZVV wint van Noordscheschut door drie doelpunten Ten Brinke

De Drentse derby in de Hoofdklasse B tussen HZVV en Noordscheschut is gewonnen door de thuisploeg. In Hoogeveen werd het 4-1 voor de ploeg van trainer Rick Mulder. Grote man van de middag was Noah ten Brinke die maar liefst drie keer scoorde.

De wedstrijd van 6 november tussen HZVV en Eemdijk werd afgelast wegens corona. Vooraf aan deze wedstrijd stond de ploeg uit Hoogeveen op de negende plaats met twaalf punten. Wel had HZVV twee wedstrijden minder gespeeld dan Noordscheschut dat de punten hard nodig had. De ploeg van trainer Marc van Meel heeft uit el wedstrijden maar zeven punten en was hekkensluiter in de Hoofdklasse B.

Snelle goal

Dat blijft Noordscheschut ook na de wedstrijd tegen HZVV. Al na twee minuten scoorde de thuisploeg door een doelpunt van Yannick Manusiwa. Na een kwartier had Kelly Joao de 2-0 op de schoen, maar hij faalde oog in oog met doelman Boertien. Elf minuten later was het alsnog raak via Noah Ten Brinke. Joao schoot, maar via doelman boertien maakte ten Brinke het doelpunt.

Na de rust was het Ten Brinke die in de 49ste minuut de 3-0 maakte. De wedstrijd leek daarna gespeeld, maar HZVV dacht dat de buit al binnen was. Noordscheschut rechtte zijn rug en kwam op 3-1 via Mees Vos. Daarna leek Noordscheschut te beginnen aan een slotoffensief, maar HZVV maakte als snel aan alle illusies een einde. Eerst maakte Ten brinke zijn derde van de middag. Sander Dzemidzic maakte via een penalty de 5-1.