Gouden wissels De Boer bezorgen ACV belangrijke zege

Hij stond koud in het veld en randje buitenspel toen hij diep werd gestuurd en oog in oog kwam met Staphorst-doelman Jorick Maats. Arjen Hagenauw, de aanvaller van ACV die achtervolgt wordt door blessureleed, bleek het scoren nog niet verleerd. Bij zijn eerste balcontact schoot hij de thuisclub in de 82e minuut naar 2-1. Het bleek de winnende treffer voor de Derde Divisionist.

Het was voor ACV, na drie nederlagen op rij, een zeer welkome zege. De formatie van trainer Fred de Boer staat nu op de tiende plaats, met 17 punten uit 12 duels. Dat zijn zes punten minder dan koploper FC Lisse (dat een duel meer speelde) en zeven punten meer dan de ploegen die in de degradatiezone verkeren.

Evenwicht

ACV startte prima tegen Staphorst, maar ondanks het overwicht creëerde de thuisclub te weinig kansen. De enige echte in de eerste helft was voor Freddy Quispel, maar zijn poging na goed terugleggen van Justin Mulder ging via Maats naast. Staphorst, de ploeg van Emmenaar Paul Weerman (die na rust nog rood kreeg voor commentaar op de leiding) , kreeg naarmate de eerste helft vorderde meer en meer aandeel in het duel en kreeg een aantal schietkansen die werden verijdeld door de jarige ACV-keeper Ben Wormmeester. Met name de redding op de vrije bal van Staphorst-captain Pascal Mulder was fraai. En zo eindigde de eerste helft, zoals die begon, volledig in evenwicht (0-0).

Fout Prljic afgestraft

Een fout van Luka Prljic leverde Staphorst kort na rust een goedkope voorsprong op. De verdediger van ACV leed knullig balverlies in z'n eigen zestien, Mike Reuvers schoot vervolgens nog op Wormmeester maar de rebound van oud Achilles 1894-speler Stan Haanstra was de doelman te machtig: 0-1.

Gouden wissels

Het herstel van de thuisclub kwam snel. Boy Spijkerman, na rust ingevallen voor Justin Mulder, schoot hard en diagonaal raak: 1-1. Via Stijn Strijker en Gijs Jasper was ACV daarna dichtbij de 2-1, maar Strijker zag zijn inzet gekeerd worden door Maats en de poging van Jasper vloog meters over. Maar Fred de Boer had nog een troef achter de hand en die troef (Arjen Hagenauw) werd de matchwinner. "Of het buitenspel was? Ik weet het echt niet, maar eerlijk gezegd maakt het me ook niet uit", aldus de matchwinner.

Kopkans Haanstra

Staphorst probeerde daarna nog een punt uit het vuur te slepen en was daar ook nog heel dichtbij. Vooral de kopkans die Stan Haanstra kreeg, uit een corner, was groot. Maar de inzet van Assenaar ging net langs de - voor hem - verkeerde kant van de paal.