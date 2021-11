DOS '46 biedt landskampioen knap verweer maar verliest openingswedstrijd Korfballeague

De korfballers van DOS '46 hebben de openingswedstrijd in de Korfbal League verloren. De kampioen van vorig jaar, PKC uit Papendrecht, was nipt met 20-18 te sterk. Daarmee deed de ploeg uit Nijeveen zich misschien te kort mee. DOS '46 was allesbehalve onder de indruk en bleef de hele goede wedstrijd goed op de been. Uiteindelijk was het Sanne van der Werff die de thuisploeg op twee punten verschil schoot.

Het eerste gaatje in de eerste helft werd geslagen door PKC, maar de ploeg van trainer Edwin Bouman kwam terug via de goed spelende Tessa Lap en Eline van Veldhuisen. De ruststand was dan ook 12-12.

Na de rust bracht Bouman Laurens Leeuwenhoek binnen de lijnen voor Jelmer Jonker. DOS '46 ging verder op dezelfde enthousiaste weg. Een punt of zelfs meer leek mogelijk, want vijf minuten voor tijd was de stad nog 18-18. Uiteindelijk was het Sanne van der Werff die met de 20-18 de zege definitief binnenhaalde.

'Als een team gekorfbald'

Na afloop was trainer Edwin Bouman tevreden. "We hebben vandaag als een team gekorfbald. Een verschil met de tegenstander, vond ik." Toch vond hij dat PKC verdiend had gewonnen. " Ik had gehoopt dat we op bepaalde momenten in de afronding iets rustiger waren. Uiteindelijk was de overwinning wel terecht. We weten nu wat we kunnen. Nu moeten we de accenten nog leggen. Dan kunnen we in de toekomst het de Landskampioen heel erg lastig maken."