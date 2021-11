Wedstrijd van de week: Hurry Up tegen Bevo

Hurry Up tegen Bevo is deze week de wedstrijd van de week. De handbalwedstrijd in de BENE League begint om 20:00 uur in Zwartemeer, de uitzending op TV Drenthe begint vijf minuten eerder. Commentaar is in handen van Stijn Steenhuis. Hurry Up is na twee nederlagen achter elkaar wel weer toe aan een overwinning. Dat moet dan, in eigen huis, maar zonder publiek gebeuren tegen Bevo. De ploeg uit Panningen staat tiende in de BENE League met 7 punten uit 10 wedstrijden. Hurry Up heeft een puntje meer.en staat op de achtste plaats. Om aansluiting met de middenmoot te houden, moet de ploeg van trainer Joop Fiege de punten in eigen huis houden.