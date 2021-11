Makkelijk verplaatsbaar hek moet schapenhouders helpen in strijd tegen wolf

Gijsbert Six, de voorman van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders roept op om wolfwerende hekken te plaatsen. Hij is er zeker van dat een wolf de afgelopen maanden verantwoordelijk is voor het doodbijten van vee. De dieren van Six zelf zijn sinds vorig jaar beschermd door een wolfwerend hek. "Ik heb er vertrouwen in, dus ik kan rustig slapen."

Demonstratie van het hek

Hij organiseerde vanmiddag een demonstratie in Geeuwenbrug van een makkelijk verplaatsbare afrastering tegen wolven. Ruim twintig geïnteresseerde schapenhouders kwamen erop af. Olaf Menzel uit Keulen demonstreert zijn machine, die op een quad is bevestigd. In Duitsland gebruiken ze het systeem al meer. Ook schapenhouder Eltjo Reitsma uit Slochteren gebruikt al sinds 2014 zo'n afrastering.

Makkelijk systeem

De werkwijze van het hek komt neer op een quad met daarop een aantal haspels met stroomdraad, die al rijdend langs een veld gespannen kunnen worden. De paaltjes met het draad eraan bevestigd steekt de chauffeur ondertussen zelf in de grond. Reitsema maakt het zichzelf nog makkelijker, door aan de voorkant van de quad een maaier te hebben gemaakt: "Het onderste draad moet erg laag hangen en als het teveel in het gras zit, verlies je de stroom erop."

'Wolven moeten bij de schapen wegblijven'

Reitsema gebruikt vier draden en zijn hek is dan bijna een meter hoog. De omheining is pas echt wolfwerend als het 1.20 meter hoog is. Het is de bedoeling dat de wolven bij de schapen wegblijven en hun eigen gebied ingaan, laat Harry Oosterman weten. Hij is voorzitter van de gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Drenthe. "Op de Veluwe heb je bijvoorbeeld reeën, everzwijnen, dassen, noem maar op. Hier in Drenthe vooral reeën, maar dan moeten de wolven daar wel achteraan gaan en dus niet de schapenweide in."