LTC haakt aan, Achilles 1894 haakt af in 2J

LTC (hier op een archieffoto in het duel tegen DZOH) deed goede zaken in de 2e klasse J (Rechten: RTV Drenthe/René Posthuma)

Net als bij DZOH is er bij de opponent van de club uit Emmen vorige week, DESZ uit Zwartsluis, een corona-uitbraak en dus kwamen die twee clubs dit weekend niet in actie. Datzelfde gold automatisch voor hun eigenlijke opponenten vanmiddag (DZOH zou spelen tegen De Weide en DESZ tegen koploper Gorecht).

En dus konden twee Asser clubs het gat naar de nummers 1 en 2 in de 2e klasse J (Gorecht en DZOH) verkleinen. Dat lukte LTC, terwijl Achilles 1894 voorlopig is afgehaakt. Gorecht is nog altijd koploper, met 21 punten uit 7 duels. DZOH volgt op 2 punten achterstand. LTC staat derde met 16 uit 8 en op plek 6 staat Achilles 1894 met 11 uit 8.

LTC wint dankzij doelman Van der Veen en scorende Mulder

LTC versloeg op eigen veld NEC Delfzijl met 3-1, door snoeihard toe te slaan in de slotfase. De gasten (met 2 punten hekkensluiter in deze klasse) kwamen na 20 minuten spelen op voorsprong door een treffer van Shaimo Hooi. LTC had daarna wel veel balbezit, maar kwam nauwelijks tot kansen.

Na rust groeide LTC-doelman Jelle van der Veen uit tot de held van de middag. Met een geweldige reflex en een gekeerde strafschop hield hij de groenhemden in leven.

Richard Mulder zorgde 25 minuten voor tijd vanaf de strafschopstip voor de gelijkmaker en 12 minuten (en twee prima kansen) later maakte diezelfde Mulder zijn tweede van de middag: 2-1. In de slotfase bepaalde invaller Xander Eisses de eindstand op 3-1.

Achilles 1894 onderuit in Gramsbergen

De andere Asser club in deze klasse, Achilles 1894, ging onderuit bij Gramsbergen. De formatie van trainer Harold Wekema kwam na twintig minuten nog wel op voorsprong via Bram van de Lustgraaf, maar Roy Seinen zorgde voor de 1-1 ruststand.

Tien minuten na rust was het duel gespeeld, door twee goals van Elwin van der Veen: 2-1 en 3-1.

SC Elim boekt tweede zege van het seizoen

SC Elim deed goede zaken in de onderste regionen. De roodhemden waren op eigen veld te sterk voor The Knickerbockers. Via Daymen en Mike Doldersum ging Elim rusten met een 2-0 voorsprong. Sander Stokman bracht twintig minuten voor tijd de spanning terug, maar tien minuten na de 2-1 zorgde Rick Prij voor opluchting aan Drentse zijde: 3-1.

Door die zege heeft SC Elim nu evenveel punten als lage middenmoters FC Meppel en Drenthina, die vanmiddag in Emmen niet verder kwamen dan 1-1. Beide treffers vielen voor rust. Pim ter Voorde bracht Meppel na vijf minuten al aan de leiding en na een half uur bepaalde Koen Dekens de eindstand op 1-1.