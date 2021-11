'Emmen was in 1960 een hot item en wereldberoemd'

De architect uit Ter Apel is de man achter heel wat volkswoningbouw, niet alleen in Emmen of Assen, maar ook in de rest van het land. Hij zette in Nederland tussen 1960 en 1980 hele wijken neer, die later bekend werden als bloemkoolwijken. Nu is er een boek over hem verschenen, geschreven door architectuurhistoricus Michiel Kruidenier: Architect Jan Sterenberg en het wonen in de jaren '70, groeikernen en woonmilieus.

"Sterenberg overleed in 2000, maar is enorm vernieuwend geweest voor de woning- en stedenbouw in Nederland", zegt Kruidenier in Cassata. "Na de oorlog was er enorme woningnood en moest er veel gebouwd worden. Dat gebeurde in het begin met strakke blokken en veel hoogbouw."

Woonerf

In plaats van alleen woningen of een gebouw, ontwierp Sterenberg de hele leefomgeving: het stratenplan, het plein het groen en de kunstwerken. "Een vernieuwend concept van Jan Sterenberg was het fenomeen woonerf", zegt Kruidenier. En dat begon in Emmen. "Emmen was rond 1960 een hot item, wereldberoemd. Mensen kwamen vanuit het buitenland kijken hoe men in Emmen woonwijken maakte."

"Angelslo was een soort proefgebied", zegt Kruidenier. "Maar met name Emmerhout was het summum. Dat noemde men later de bloemkoolwijken. Je had een hoofdstraat met allerlei vertakkingen en dan kwam je uiteindelijk via je buurtje bij je woning uit. Die indeling dwong mensen er langzaam te rijden. De kinderen konden er lekker buiten spelen, je kon er veilig lopen en had niet dag en nacht auto's voor je deur. En dat was zijn filosofie."

Sterenberg was gespecialiseerd in seriebouw, hij ontwierp sociale woningbouw. Huizen voor mensen met een smalle beurs. "Zijn credo was goed en goedkoop", zegt Kruidenier. Veel mensen die nu wonen in Emmerhout en Angelso wonen in een huis van Sterenberg."