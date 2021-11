Tuinbouwschool verandert in creatieve broedplaats

Vol trots laat Matthew Hankel zijn nieuwe werkruimte zien. Sinds een maand heeft hij de sleutel van de ruimte naast de entree van de oude school en op tien minuten van zijn woonplaats. "De creativiteit trekt me naar deze plek", vertelt hij. "Ik wil graag mensen leren kennen, netwerken en het is handig dat het in de buurt ligt."

Hankel richt zich op het hergebruik van bedrijfsafval. Als circulaire meubelmaker wil hij van al het afval nieuwe producten en woonaccessoires maken. "Klokken, vaasjes, potjes alles waar afval zich op dat moment voor leent. Het is nu vooral voor de consumentenmarkt, maar het zou heel mooi zijn als ik het bedrijfsafval terug kan dringen."

Hij pakt een klok van de muur. "Dit is gemaakt van gerecycled papier. Daarin zitten zaden van bloemen verwerkt. Ben je uitgekeken op de klok en wil je het wegdoen, dan breekt het zichzelf af en groeien en bloemen uit." Het groen inspireert hem. "Als ik hier door deze tuinen loop, dan wordt ik daar heel blij van. In de tuin zie ik allerlei elementen die ik kan gebruiken voor het maken van producten. Zo denk ik er ook aan om kunststoffen uit de natuur te halen voor het kleuren van stoffen of meubels en die wil ik hier graag uit de tuin gaan halen."

Nieuwe plannen voor de voormalige tuinbouwschool zijn volop in de maak. De school moet een vitaliteitsoord worden met vooral veel ruimte voor kunst en gezondheid, passend bij het gedachtegoed van koloniestichter Johannes van den Bosch. Maar totdat de vergunningen rond zijn verhuurd Stichting Tuinbouwschool Tuin de ruimtes.

Een springend kikkertje hier en daar, geen plafond of een lekkende verwarming. Je moet er als kunstenaar niet door worden tegengehouden. "Toen ik hier net kwam, had ik een mooie nieuwe vloer gelegd. Er bleek een lek te zitten in een buisje van de verwarming en stond alles meteen onder water", lacht edelsmid en coach Margriet Moerenhout. Haar atelier zit verderop in de gang in het oude ICT-lokaal.

Dat zij op deze plek goed kan aarden is geen verrassing. "Ik ben van oorsprong bioloog", vertelt ze. "Zo'n mooie tuin, daar wordt ik meteen helemaal warm van en de ruimte zelf ook. Ik heb een heel klaslokaal, dat is super."

Het vinden van een geschikte werkplek als kunstenaar is erg lastig volgens Moerenhout. "Er zijn wel ruimtes te vinden, maar die zijn vaak voor een kunstenaar niet te betalen. Je moet natuurlijk wel je huur betalen en je gas en je licht, maar dat is hier te doen."

Ook betaalt het zich uit in nieuwe samenwerkingen die tussen kunstenaars onderling worden gestart. "We zijn allemaal zo ontzettend verschillend, in karakter en in wat we maken. Het is allemaal goed. Ik heb in mijn atelier wel eens afval van koper of soms van aluminium waarvan ik niet goed weet wat ik daarmee moet, Matthew kan dat weer heel goed gebruiken. Zo vullen we elkaar mooi aan."

