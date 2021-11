Volleybal: Dames Sudosa-Desto pakken koppositie, verlies voor Drentse heren

Wisselend succes voor de Drentse volleybalteams in de Topdivisie. De vrouwen van Sudosa-Desto wonnen in Groningen de topper tegen Donitas met maar liefst 0-3. De mannen van Sudosa Desto gingen met 3-1 onderuit tegen Webton Hengelo. Ook Olhaco verloor met die cijfers van Reflex uit Kampen.

Donitas-Sudosa-Desto 0-3

De ploeg van trainer Lesley de Jonge liet er in Groningen geen gras over groeien. Na een solide 21-25 in de eerste set, denderde Sudosa de tweede set door met 13-25. In de derde set werd het nog flink spannend maar uiteindelijk haalde Sudos-Desto ook die set binnen met 24-26.

Door de zege staat Sudosa-Desto bovenaan in de Topdivisie met 21 punten uit acht wedstrijden. Donitas staat op de tweede plek met negentien punten, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld.

Webton Hengelo-Sudosa-Desto

Reflex Kampen-Sudosa-Desto 3-1

Hekkensluiter Olhaco kon ook geen punten pakken in kampen. Reflex pakte de eerste set met maar liefst 25-11. De tweede set kon de ploeg uit Hoogeveen meer weerstand bieden, maar verloor uiteindelijk toch met 25-19. In een spannende derde set was de ploeg van trainer Menno Volkerink met 23-25 te sterk. Olhaco, dat in Oktober in het bekertoernooi nog won van Reflex, moest in de vierde toch definitief het hoofd buigen: 25-19.