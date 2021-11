Geen periodetitel ZZVV, ook NWVV moet vrezen

ZZVV (in de 3e klasse D) en NWVV (in de 5e klasse F) leken op weg naar de eerste prijs van het seizoen, maar verslikten zich op de laatste speeldag in de strijd om de eerste periodetitel.

ZZVV verloor twee cruciale punten bij FC Klazienaveen (1-1), waardoor de periodetitel naar Nieuwleusen gaat en NWVV ging hard onderuit bij SETA (4-1) en moet nu in de wachtkamer. De voorsprong op naaste concurrent Bargeres bedraagt drie punten, maar als Bargeres het inhaalduel tegen Veendam 1894 op eigen veld weet te winnen dan gaan de bloemen naar Emmen.

FC Klazienaveen dwarsboomt ZZVV

ZZVV was bij een zege op middenmoter FC Klazienaveen winnaar van de eerste periodetitel in de 3e klasse D, maar de formatie uit Zuidwolde kwam niet verder dan 1-1. En eigenlijk was dat nog meer dan de gasten verdienden. FC Klazienaveen kwam door een prachtige treffer van Roan Bruinsma, kort na rust, op voorsprong. Die 1-0 bleef heel langs staan, maar in de 90e minuut schoot Matthijs Capellen met enig fortuin de 1-1 tegen de touwen. Op dat moment speelden de gasten overigens al met tien man, want vijf minuten voor tijd kreeg Jovanni van Dijk zijn tweede gele (en dus rode) kaart.

Door de misstap van ZZVV gaat de periodetitel naar Nieuwleusen, dat met 4-1 won van SC Lutten. Grote man aan de kant van de thuisclub was Randy Vink met drie treffers.

Fit Boys, SVN'69 (en ook CSVC) blijven zonder zege

Onderin in de 3e klasse D blijft het maar moeizaam gaan met Fit Boys, CSVC en SVN'69. De drie Drentse clubs blijven ook na vandaag nog zonder overwinning. Hekkensluiter Fit Boys (met één punt) verloor op eigen veld met 4-1 van Vitesse'63. De ploeg van Otto Halmingh kwam nog wel op voorsprong. Na drie minuten zorgde Jelmer van Dijk voor de 1-0. Nog voor rust had Vitesse'63 orde op zaken gesteld via Aron Westert en een eigen doelpunt van Fit Boys. Na rust werd de eindstand, door Ruben Westert en opnieuw een eigen goal van de thuisclub, op 1-4 bepaald.

SVN'69 (drie keer gelijkgespeeld tot nu toe) was kansloos bij BSVV. Het werd 5-2 voor de formatie uit Bovensmilde. Voor de thuisclub scoorden Jordy de Groot en Calvin Kunstman twee keer.

Het duel van CSVC (twee punten tot nu toe) tegen Hollandscheveld werd afgelast.

NWVV geeft het weg

In de 5e klasse F zag NWVV-trainer Johan Hollen vorige week de bui al hangen. Op social media liet de oefenmeester weten dat het spel van zijn ploeg, ondanks de zege bij hekkensluiter Harkstede, niet goed was. Het bleek een juiste constatering want vandaag verloor de formatie uit Nieuw-Weerdinge het belangrijke, laatste duel in de strijd om de eerste periodetitel bij SETA. Het werd 4-1. Daardoor zijn de beste papieren voor de eerste prijs van het seizoen ineens voor Bargeres, dat vandaag niet in actie kwam.

Twee keer Jeroen Buurke, Denny Feiken en Jarno Giezen zorgden voor de treffers van SETA, terwijl Jasper Jansen (bij 3-0) scoorde voor NWVV.