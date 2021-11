Lachende gezichten Hurry-Up na spannende thuiszege op Bevo

Met een glimlach stond trainer/coach Joop Fiege van Hurry-Up zijn mannen na de spannende thuiszege op Bevo in een kring te woord. Door de 38-35 overwinning in Zwartemeer sluiten de oranje-zwarten de heenronde in de BENE-League met twee punten af.

Bij 1-4 en 6-10 leek Hurry-Up een moeilijke avond tegemoet te gaan. In Bevo ontmoetten de Zwartemeerders een concurrent in het rechterrijtje. Nog voor de pauze stelden Fiege en consorten orde op zaken.

Na 20-15 bij rust leek er bij 26-20 geen vuiltje aan de lucht. Tiago Azenha, Ronald Suelmann en ook Sverre Jansen waren van afstand op schot. Onder de lat scoorde doelman Boris Tot nog maar eens een voldoende.

Sander Bos In het chaotische slot zette Bevo nog één keer aan. De score liep van 33-28 terug tot 33-32. Met liefst veertien doelpunten zette linkerhoekspeler Jeroen van den Beucken de dekking van de Zwartemeerders te kijk.

Het was Sander Bos die Hurry-Up weer een beetje lucht gaf (36-34). De jeugdinternational maakte het tweede half uur op de rechterhoek vol en maakte vier uit vier.

LIONS-thuis

"Bij de opleidingsploeg sta ik op de opbouw, maar bij het eerste ben ik blij met iedere speelminuut", vertelt de tiener. "Het werd aan het eind te spannend, maar we staan er wel. We vergroten het gat met Bevo naar drie punten. Dat is belangrijk."

Ook Fiege is blij dat Hurry-Up de heenronde in de BENE-League afsluit met twee punten waardoor het gat met het rechterrijtje niet vijf, maar drie punten is. "Volgende week thuis tegen LIONS. Uit verloren we met één verschil. We hebben niets te verliezen", besluit de hoofdtrainer van Hurry-Up.