'Winkel' met gratis speelgoed voor minima in Emmer-Compascuum

Barbershop De Kapschuur heeft de actie bedacht en haar klanten gevraagd om speelgoed. Meer mensen hielpen met inzamelen en inmiddels kan er een klaslokaal gevuld worden met Lego, knuffels, bordspellen en allerlei ander speelgoed. En dat is precies wat er is gedaan, in overleg met Stichting Dorpenzorg en Welzijnsgroep Sedna uit Emmen. Deze week is de weggeefwinkel geopend en het liep meteen storm.

Verwennerij

"Het is bedoeld voor ouders of grootouders met kinderen, die niet veel geld te besteden hebben", vertelt jongerenwerker Kim de Vries van Stichting Dorpenzorg. "Zo kunnen die hopelijk hun kinderen verwennen met iets wat ze normaal gesproken niet zouden krijgen."

Extra hulp

Naast dat het voor minima een uitkomst is, zo vlak voor de feestdagen, zit er nog een ander idee achter de actie. "Het geeft ons als maatschappelijk werkers de gelegenheid om met mensen een praatje te maken", legt De Vries uit. "We helpen zo een specifieke doelgroep, maar hier willen we ook kijken of we die mensen ook op andere manieren kunnen helpen. We hebben bijvoorbeeld inzicht in subsidies waar ze eventueel gebruik van zouden kunnen maken."

De weggeefwinkel is op doordeweekse dagen van 15.30 uur tot 17.00 uur geopend. Tot vrijdag 3 december kunnen mensen speelgoed brengen of ophalen.