Akkerranden hebben af en toe wat aandacht nodig

Regelmatig neemt ROEG! een kijkje op zijn velden. "Ik ben bezig met het opnieuw inzaaien van een paar akkerranden. Net als gewassen hebben ook akkerranden af en toe wat aandacht nodig."

Mooie mix

Eleveld gebruikt een meerjarig mengsel met verschillende granen, zonnebloemen, wikke en klaver. Het voordeel van zo'n natuurlijke akkerrand is dat de planten insecten aantrekken, waaronder vlinders en de natuurlijke vijanden van bladluis, en akkervogels. "Verschillende akkerranden staan jaren achter elkaar en blijven goed maar deze is wat vergrast en er kwam bijvoet in. Daarom zaai ik deze rand opnieuw in", legt Eleveld uit.

Winter

Het seizoen zit erop. "Het leek een jaar met voldoende vochtaanvoer, maar we hebben minder zon gehad. En we hebben hier en daar last gehad van schimmel in de gewassen. Geen topjaar dus." Nu wordt het land klaargemaakt voor de winter. "Na de oogst van de granen, de hennep en de veldbonen, hebben we een hele oppervlakte groenbemestermengsels gezaaid. Ik kies niet voor één soort zoals bladrammenas of een gele mosterd, maar voor een mengsel van zeven, acht soorten. Dat komt de biodiversiteit boven én onder de grond ten goede."

Natuurinclusief

Een aantal jaren geleden maakte Eleveld de overstap naar natuurinclusieve landbouw. "Ik ga zeker verder met het natuurinclusieve verhaal. Ik vind het mooi, ik zie dingen veranderen. Ook zie ik het aantal insecten en akkervogels toenemen. Met behoud van een verdienmodel, want daar gaat het natuurlijk wel om. Daarvoor ben ik aan het werk."

Lees ook: