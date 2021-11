Podcast Drenthe Toen: Reizen in de 18e en 19e eeuw

Vandaag deel 2 van deze serie.

Cultuur, cafés en bordelen, stoomtrein en stoomschip

De Europese adel reisde graag in de 18e eeuw. We hebben het in dit geval over de zogeheten 'Grand Tour', die jonge edellieden ondernamen om de manieren van het hof te leren, cultuur op te snuiven en tussendoor ook nog eens stiekem cafés en bordelen te bezoeken. Daarna komen we in de 19e eeuw terecht. Een eeuw van innovaties. Vooral op logistiek gebied: de stoomtrein en het stoomschip doen hun intrede. Reizen voor je plezier is nog steeds een kwestie van veel geld hebben, maar wordt bereikbaar voor steeds meer mensen.

Gekkigheid

Janneke Budding deed uitgebreid onderzoek naar de reislustige adel. Ook naar die enkeling die uit Drenthe kwam. Inclusief al hun 'gekkigheid'. Zo had Queen Victoria een privé-ezeltje binnen handbereik wanneer ze naar Zuid-Frankrijk afreisde en namen de maharadja's uit India voor het gemak hun eigen olifanten mee wanneer ze Europa bezochten.

Als tijdreizen mogelijk was, had Budding de voorkeur gegeven aan het reizen in de 19e eeuw. Een stuk veiliger en comfortabeler, aldus Budding. Ondanks de vele rampen die de reislustigen uit die tijd troffen, zoals scheepsrampen. Ze beschrijft ze uitgebreid in haar onlangs uitgekomen boek Meneer de Baron gaat op reis - Buitenlandse reizen van de adel 1814-1914.

