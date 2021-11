Herinneringscentrum Kamp Westerbork fel over vergelijkingen tussen coronamaatregelen en oorlog

De open brief is ondertekend door de directeuren van vijftien oorlogsmusea en herinneringscentra in Nederland. Gerdien Verschoor van Herinneringscentrum Kamp Westerbork is een van hen.

'Stijgende verbazing'

De ondertekenaars begrijpen dat de coronamaatregelen ingrijpend zijn en dat daar stevig over gediscussieerd wordt. "Het feit dat al deze meningen geuit en gehoord kunnen worden, onderstreept nog maar eens de vrijheid waarin we leven", schrijven ze.

De centra zeggen met stijgende verbazing te kijken naar vergelijkingen met oorlogssituaties en de holocaust. "Vandaar dat wij met kracht elke vergelijking tegenspreken. Iedereen die zich enigszins verdiept in de Tweede Wereldoorlog begrijpt dat maatregelen om onze gezondheid positief te beïnvloeden (ongeacht de effecten daarvan) niet in verhouding staan tot bijvoorbeeld het vernietigen van een grote groep mensen, louter vanwege wie ze zijn", valt te lezen in de open brief.

Gerdien Verschoor is directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork (Rechten: Hollandse Hoogte / Reyer Boxem)

'Onnodig kwetsend'

Volgens Verschoor en haar collega-directeuren zijn zulke vergelijkingen 'onnodig kwetsend' voor oorlogsslachtoffers en nabestaanden. Ze wijzen erop dat Nederland een democratie en een rechtstaat is, waar mensen in vrijheid leven. "Dit alles was tijdens de oorlogsjaren niet het geval. Hele bevolkingsgroepen werden uitgemoord, er was dwangarbeid, en wie protesteerde, kon zonder proces worden gevangengezet, gemarteld of gefusilleerd."

Vorige week veroorzaakte Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet ophef door niet-gevaccineerden 'de nieuwe Joden' te noemen. Ook vergeleek hij de huidige situatie met de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. 'Wegkijkende uitsluiters' werden door Baudet nazi's en NSB'ers genoemd. In een later Twitter-bericht zei hij geen vergelijking te maken met de holocaust. "Van georganiseerde moord op ongevaccineerden is (nog) geen sprake. Ik vergelijk de systematische uitsluiting van ongevaccineerden met de uitsluiting van Joden in de jaren 30 en 40." Bij meerdere coronademonstraties waren daarnaast mensen te zien met jodensterren op hun borst.

Sommige mensen trekken parallellen met de uitsluiting van Joden (Rechten: ANP / John Peters)