Politie gaat uit van brandstichting bij testlocatie Emmen: morgen ook nog dicht

De politie houdt er 'sterk rekening' mee dat de brand van gisteravond bij de coronatestlocatie in Emmen is aangestoken. "De brand kon snel geblust worden. We doen nu onderzoek naar de oorzaak", zegt een woordvoerster.

De GGD meldde gisteravond dat de locatie in Emmen aan de Van Schaikweg in ieder geval vandaag en morgen gesloten is. Mensen met een testafspraak kunnen op hetzelfde tijdstip terecht aan de Eekhorst 16 in Meppel.

Normaal gesproken is dat alleen een vaccinatielocatie, maar de GGD heeft die ruimte omgebouwd en ingericht om te testen. Volgens een GGD-woordvoerder hadden vandaag zo'n 286 mensen een afspraak gemaakt voor een coronatest in Emmen. Hoeveel er morgen gepland stonden, is niet bekend.

De reguliere testlocatie aan dezelfde weg in Meppel is niet open voor mensen uit Emmen. De gewone teststraten zijn namelijk al volgeboekt. Het is nog niet duidelijk wanneer de teststraat in Emmen weer open is.

Brand in rolluik

De brand begon gisteravond in een rolluik aan de buitenkant van het gebouw. Ook vloog een rubberen mat in brand. De rook die naar binnen trok, heeft schade veroorzaakt in het pand.

