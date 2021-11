468 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

In Drenthe zijn de afgelopen dag 468 nieuwe positieve testen gemeld. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Dat is een stijging ten opzichte van gisteren, toen werden 301 nieuwe gevallen gemeld.

Het aantal van 468 is het op één na hoogste aantal in Drenthe dat sinds het begin van de pandemie op één dag is gehaald. Alleen donderdag 18 november waren er meer positieve testresultaten op één dag, namelijk 470.

Het hoogste aantal nieuwe positieve testen is in de gemeente Emmen met 108, gevolgd door Assen met 64. Het gemiddeld aantal over de laatste zeven dagen stijgt van 390 naar 413. Drie patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om mensen uit Assen en Emmen.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 21-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1998 (+36) 9 21 Assen 5631 (+64) 75 (+1) 15 Borger-Odoorn 2250 (+22) 36 16 Coevorden 4054 (+20) 63 33 Emmen 12714 (+108) 204 (+2) 86 Hoogeveen 6455 (+47) 88 42 Meppel 3317 (+30) 35 33 Midden-Drenthe 2820 (+27) 41 32 Noordenveld 2532 (+28) 37 26 Tynaarlo 2396 (+36) 29 26 Westerveld 1505 (+25) 19 22 De Wolden 2813 (+23) 39 27 Onbekend 139 (+2) 0 0

Landelijk

Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur 20.717 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, waarmee de nieuwste dagcijfers net iets onder het weekgemiddelde liggen. Gemiddeld werden er per dag 21.059 besmettingen geconstateerd in de laatste zeven dagen. Het is de zesde dag op rij dat er meer dan 20.000 besmettingen aan het licht komen.

Zondag werden elf sterfgevallen door de gevolgen van het virus genoteerd. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. Daar kan soms wat tijd tussen zitten.

Ziekenhuiscijfers

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder toegenomen. In totaal liggen er nu 2316 patiënten met covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 99 meer dan zaterdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het gaat om het hoogste aantal sinds half mei. Vergeleken met precies één jaar geleden, op 21 november 2020, liggen er nu ruim 400 covidpatiënten meer in de ziekenhuizen.

Op de intensive cares klom het aantal mensen met corona zondag met 34 tot 466. Er liggen nu meer coronapatiënten dan niet-coronapatiënten op de ic's en dat is voor het eerst sinds eind mei. Op de verpleegafdelingen nam het aantal covidpatiënten afgelopen etmaal toe met 65 tot 1850.

In de afgelopen 24 uur werden er 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de verpleegafdelingen werden 252 nieuwe patiënten binnengebracht.

Over de afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld 299 nieuwe opnames per dag, het hoogste niveau sinds 5 mei. Dit gemiddelde ligt bijna 10 procent hoger dan vorige week en stijgt voor de 40e dag op rij.