Alcides speelt gelijk na gemiste strafschop

In de Hoofdklasse A heeft Alcides uit Meppel genoegen moeten nemen met een 2-2 gelijkspel tegen V.O.C. uit Rotterdam. Daardoor zakt de ploeg van Wilko Niemer naar de negende plaats in de stand.

Alcides begon sterk aan de wedstrijd op het Rotterdamse kunstgras. Na vier minuten spelen had een voorzet van Nick Kuiper de voet van Sil Kuurman al gevonden en die werkte de bal in het net. Kuiper leek niet lang daarna ook de 0-2 te scoren, maar deze treffer werd afgekeurd om buitenspel.

Ommekeer

Daarna draaide de thuisploeg de rollen om. Uit een mooie aanval werd vanuit de rechterhoek op doel geschoten. Alcides keeper Xander Jager blokkeerde in eerste instantie het schot, maar de afketser werd bij de tweede paal alsnog binnen gefrummeld. Niet veel later viel ook de 2-1 nadat V.O.C. zich een weg baande door de verdediging van Alcides om vervolgens van dichtbij doelman Jager te passeren.

Kuiper raakt en mist

Nick Kuiper toonde voor rust nogmaals zijn belang voor de Meppelers. Hij sneed vanaf de linker flank naar binnen en tussen vier verdedigers in schoot hij de bal knalhard in de linker bovenhoek. Daarmee tekende hij voor de gelijkmaker waarmee beide ploegen de kleedkamer opzochten. "Nick is het hele seizoen al goed bezig en hij heeft een klik met Sil Kuurman in aanvallend opzicht," laat trainer Wilko Niemer weten. "Toevallig heb ik het afgelopen donderdag nog met hem besproken om eens vanaf links de bal in te schieten en dat deed hij vandaag fantastisch."

In de tweede helft hielden beide partijen zich in evenwicht. Halverwege de tweede helft kreeg Alcides de uitgelezen kans om op voorsprong te komen, maar de inzet van notabene Nick Kuiper werd door de keeper van de Rotterdammers gestopt. Ook de rebound werd niet benut. Zonder verder doelpunten bleef de stand van 2-2 tot het laatste fluitsignaal op het bord staan. "Daar hebben we ons wel tekort gedaan en dat is zuur. Ik ben echter niet zwaar teleurgesteld over het resultaat aangezien beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. Wat ik positief vind is dat we de hele wedstrijd hebben kunnen blijven vechten en dat we geen vermoeidheid hebben getoond," sluit Niemer af.

Stand

Met het ene punt komt Alcides in de stand uit op 14 punten uit 11 wedstrijden. Daarmee zakt de ploeg de naar de negende plaats nadat Purmersteijn wist te winnen van TAC'90. Volgende week mag Alcides aantreden tegen de nieuwe nummer tien en directe concurrent Velsen.