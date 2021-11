Kansloos Emmen met ruime cijfers weggezet in Noordwijk

De openingsfase was het enige moment dat Emmen nog even van zich liet spreken. Twee degelijke kansen leidden echter niet tot een doelpunt. Slordig balverlies op het middenveld was wel de inleiding voor de eerste treffer van S.J.C. Daarna was het hek van de dam.

Bij de thuisploeg wierpen Tom Duindam en Wesley Haasnoot zich op tot helden van de middag. Beide spelers scoorden vier keer. Voor rust stond al 3-0. De drie wissels die Emmen na rust inbracht zorgden niet voor de gewenste versterking, waardoor S.J.C ook na rust nog vijf keer kon scoren. Voor Emmen wist invaller Pelle de Vries nog wel een eretreffer mee terug te nemen.

Weinig geleerd

"Wat was een pijnlijke middag," zegt trainer Kevin Waalderbos na afloop. "Het spelen in de Hoofdklasse vraagt veel ons. Bij vlagen spelen we heel goed, maar vandaag was het helemaal niet goed. We kwamen gemaakte afspraken niet na en leken alles vergeten te zijn wat we afgelopen weken hebben geleerd. Na rust breng ik drie wissels is waarvan ik hoop dat die versterking brengen, maar als direct de 4-0 binnenvalt wordt elke hoop op effect direct doodgeslagen. Toen nam het vertrouwen af en leken sommige spelers te 'bevriezen' in de duels. We moesten 'bij elkaar' blijven, maar slaagden daar niet in."

Machteloos

Waalderbos stapte met hetzelfde gevoel van het veld af als zijn spelers: "Machteloos, ik denk dat mijn spelers zich ook zo voelden. Iedereen baalt, maar het heeft geen zin om te gaan zeuren. We weten onze plek in de Hoofdklasse en dan weet je dat je een keer dik kunt verliezen. Daarbij is niet gezegd dat het vandaag 8-1 had hoeven worden. We weten dat we beter kunnen en volgende week gaan we op zoek naar revanche."

Emmen staat na vandaag voorlaatste in de Hoofdklasse A met 9 punten uit 11 wedstrijden. Volgende week staat de kelderkraker tegen SDO op het programma.