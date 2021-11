GOMOS onderuit in topper tegen Hoogezand, Roden speelt gelijk bij FVC

GOMOS uit Norg is vandaag tegen de tweede nederlaag van het seizoen opgelopen in de 1e klasse F. De ploeg van Martin Drent moest in de topper tegen Hoogezand met 0-2 het hoofd buigen. Roden speelde in Leeuwarden tegen FVC doelpuntloos gelijk.

Vorige week verloor GOMOS de eerste wedstrijd van het seizoen toen het restant van de wedstrijd tegen Germanicus werd afgewerkt. Geen goede generale repetitie richting het duel met Hoogezand, dat voor vandaag tweede stond in de stand van de 1e klasse F. Desalniettemin gaven de twee ploegen elkaar in de eerste helft niet veel toe en werd er ook niet gescoord.

Uuldriks maakt Hoogezand los

Pas in de tweede helft verloor GOMOS de controle over de wedstrijd en ondanks dat ze nog wel veel inzet toonden, bleek Hoogezand kwalitatief de betere ploeg. Heine Uuldriks opende laat in de tweede helft de score en Tom Kasto wist de eindstand op 0-2 te bepalen. "Hoogezand toonde meer kwaliteit en dan voel je dat een treffer in de lucht hangt, ik denk dat we terecht hebben verloren," liet trainer Drent na afloop weten.

Een punt voor Roden

Roden mocht vandaag op bezoek bij de nummer 11 op de ranglijst FVC uit Leeuwarden. Ook hier hielden de beide ploegen elkaar in evenwicht. In de tweede helft kreeg Roden wel iets meer kansen, maar de ploeg bleef slordig in de afwerking. Zelfs het inbrengen van Robin van der Tuin mocht daarbij niet baten. Uiteindelijk werd er niet gescoord op Sportcomplex Wiarda en hield Roden één punt over aan het duel.

Stand

In de stand van de 1e klasse F is Hoogezand na vandaag de nieuwe koploper met 16 punten uit 8 wedstrijden. WVV kwam niet in actie nadat de wedstrijd tegen SVBO werd afgelast. GOMOS zakt naar de vijfde plaats met 12 punten uit 7 wedstrijden. Roden blijft voorlopig achtste met 10 punten uit 8 wedstrijden. Volgende week speelt Germanicus thuis tegen WVV, SVBO treft GOMOS, Roden ontvangt GRC Groningen en VKW mag op bezoek bij Jubbega.