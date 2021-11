Speciaalbierproeverij bij dag is uitkomst voor brouwer en nachtclub

"In de wintertijd wordt het nu iets eerder donker, dus dat maakt het misschien iets makkelijker", lacht Carlijn Rhymer. "Maar om overdag de deuren open te gooien en naar huis te lopen om kwart over acht als de winkels nog aan het opruimen zijn en de restaurants nog open zijn, dat is iets wat wij normaal natuurlijk niet hebben."

Als nachthoreca is het sinds de uitbraak van het coronavirus geen feest meer. Kroegen en clubs moeten de deuren om acht uur 's avonds sluiten. "Twaalf uur was voor ons ook al lastig, we zijn echt nachthoreca. Veel horecapersoneel kwam hier graag een drankje doen na het werk en nu hebben we dezelfde sluitingstijden."

Klantenbinding

Maar de huidige maatregel hebben voor Rhymer ook een groot voordeel: "Het is goed voor klantenbinding. Ik krijg nu veel meer tijd en kansen om met mensen te kletsen en ook persoonlijke gesprekken te voeren. In de nacht als iedereen druk aan het feesten is, is dat toch anders."

De situatie dwingt Rhymer om inventief te zijn. "Wat ik fijn vindt zijn de samenwerkingen die we eruit trekken. Entertainment mag weer, daar proberen we het beste van te maken. En omdat we geen eigen keuken hebben werken we samen met restaurants die hun buffet hier neerzetten zodat we dat mensen ook kunnen aanbieden."

Samenwerking met Beiler bierbrouwers

Dit weekend wordt ook de samenwerking met een nieuwe partij gezocht. Die met bierbrouwers Barelds & Sabel. In de coronatijd begon het duo in Beilen met het hobbymatig brouwen van bier. "Thuis op het gasfornuis in een pannetje zelf biertjes maken", vertelt Jos Sabel. "Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Inmiddels zijn we in het hele land te koop."

Ondanks dat de slijterij goede tijden beleefde en het bier dus al wel verkocht werd, kwam het door corona niet eerder van een proeverij. "We zijn blij dat op een gegeven moment de kroegen wel weer open zijn gegaan en dat we wel wat horecazaken erbij hebben. Het is de eerste keer dat we een speciaalbierproeverij doen. Dan moet je maar wat eerder aan het bier."

Sabel droomt van een eigen brouwerij met proeflokaal op zijn tijd. "Brouwen op locatie en daarbij schenken, dat zou leuk zijn."