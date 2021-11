Wacker De Wijk eerste periodekampioen van Drenthe

De eerste Drentse periodekampioen is bekend. Wacker De Wijk gaat er met de eer vandoor in de 4e klasse A. De ploeg van trainer Gert Jan Hoekstra versloeg vandaag Makkinga met 2-4 en profiteerde daarnaast van de 2-1 nederlaag van Havelte bij VWC. "Dit is een groot compliment voor de groep."

"Het voelt heel goed om de eerste periodekampioen van Drenthe te zijn," laat trainer Gert Jan Hoekstra vanuit het plaatselijke café weten. Na acht speelronden zonder nederlaag was de tussentijdse titel een feit. Daar had de nederlaag van Havelte niet eens zoveel invloed op. "Wij stonden al op pole-position met drie doelpunten meer dan Havelte. Als wij zouden blijven winnen moest Havelte dus drie treffers extra maken. Toen wij na 60 minuten spelen bij Makkinga al vier hadden gemaakt wisten we dat Havelte dat niet meer zou gaan redden," legt Hoekstra uit.

Terug op het nest

Hoekstra trainde Wacker De Wijk al in de seizoenen 2012-2013 en promoveerde toen naar de tweede klasse. Het hoogste niveau waarop De Wijk ooit heeft gespeeld. Sinds deze zomer staat hij terug voor een verjongde ploeg waar volgens hem veel meer inzit dan het niveau waarop de ploeg nu acteert. Het doel is dan ook duidelijk. "We hebben een droom en dat is kampioen worden, Wat dat betreft is de grootste winst vandaag dat we drie punten uitlopen op Havelte."

Volgens Hoekstra is de chemie perfect om de stap naar de derde klasse te maken. "De groep is enthousiast en de jongens werken hard. Ook ik heb het reuze naar mijn zin. De club is nauw met elkaar verbonden. Deze prijs pakken is mooi en een groot compliment naar de ploeg."