Nieuwe mijlpaal voor Miedema: gescoord tegen alle tegenstanders in Engeland

De topschutter beleeft sowieso weer een prima seizoen bij haar club, zowel in de competitie als in de Champions League. Bovendien maakt Miedema voor het tweede jaar op rij kans om te worden gekozen tot voetbalster van het jaar in de verkiezing van de Britse omroep BBC. De spits van Arsenal en Oranje behoort tot de vijf kandidaten.

Gouden bal

Daarnaast maakt de Drentse over acht dagen kans op de Gouden Bal. Net als Lieke Martens (Barcelona) is ze genomineerd voor de jaarlijkse uitverkiezing van magazine France Football. De winnares wordt op 29 november tijdens een gala in Parijs bekendgemaakt.

De Gouden Bal voor vrouwen werd in 2018 voor de eerste keer uitgereikt. De Noorse Ada Hegerberg nam destijds de trofee in ontvangst. In 2019 ging de onderscheiding voor de beste voetbalster van het jaar naar de Amerikaanse Megan Rapinoe. Miedema en Martens behoorden twee jaar geleden eveneens tot de genomineerden.