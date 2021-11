VKW ruim langs Germanicus, Coevorder club vol schaamte na donkerrode kaart van captain

Het duel was al gespeeld, het stond namelijk 3-0, toen Germanicus-aanvoerder Daan van Dijk ter hoogte van de middellijn een schandalige overtreding beging op VKW-speler Werner Wijnholds. Van Dijk kreeg terecht rood en Wijnholds werd per brancard van het veld gedragen. Het duel eindigde uiteindelijk in 5-1.

"Het enige wat we nu weten is dat hij een vleeswond heeft. Of er meer schade is, is nu nog onduidelijk", aldus VKW-trainer Karlo Meppelink na afloop over de toestand van Wijnholds. André Mulder bood direct na de overtreding al zijn excuses aan richting de trainer van de thuisclub. "Ik begrijp hier niets van. Op zo'n plek op het veld en het was er totaal de wedstrijd niet naar. Ik schaam me ervoor, maar dat doet Daan ook. Die jongen heeft enorm veel spijt. Wat het is? Tja, zeg het maar. Een momentje kortsluiting wellicht."

VKW naar plek 2

Door de zege is VKW geklommen naar de gedeeld 2e plaats in de 1e klasse F, met 15 punten uit 7 duels. Koploper is Hoogezand (dat GOMOS versloeg) met 16 uit 8. Germanicus maakt een pas op de plaats en staat nu 6e, met 12 uit 7.

Leon Santema niet, Anjo Willems wel

Het duel op het kunstgras in Westerbork (het hoofdveld is onbespeelbaar wegens een emeltenplaag) was lange tijd in evenwicht. VKW had weliswaar het meeste balbezit, maar de behoudende tactiek van de gasten was lange tijd succesvol. Toch kreeg de thuisclub via Keon Santema twee prima kansen om voor rust op voorsprong te komen, maar beide keren scoorde de nummer 14 van VKW niet. De derde grote kans was wel raak maar het eindstation heette dan ook Anjo Willems. De spits, die de eerste drie duels van het seizoen nog moest missen wegens een blessure, tikte een assist van Wijnholds beheerst binnen.

Snelle beslissing

Na rust was het duel snel beslist. Eerst was het Santema die met een bekeken schot in de korte hoek VKW-doelman Martijn Mulder verschalkte (0-2), waarna gestuntel in de defensie van Germanicus (met een negatieve hoofdrol voor Erwin Moddejongen) hard werd afgestraft door Jonas Nijland. Kort daarna mocht Daan van Dijk inrukken en werd het via Santema en Willems 4-0 en 5-0, waarna Moddejongen koppend de eer nog wist te redden voor Germanicus.

"We kunnen meedoen om de titel"

Volgens André Mulder verloor Germanicus vandaag van een sterke ploeg. "Ze zijn in veel opzichten verder dan wij. Daarom vind ik het ook geen schande om hier te verliezen, al had een nipte nederlaag vast beter gevoeld. VKW-trainer Meppelink was tevreden. "We waren geduldig en sloegen op de goede momenten toe. Of we mee kunnen doen om de titel dit seizoen? Dat denk ik wel. We hebben een goede mix, dus waarom niet?"

