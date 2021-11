FC Emmen zonder Peter van Ooijen naar Jong AZ

"Door de naam van Peter kan definitief een streep", aldus Dick Lukkien na de training van zondagochtend. "We hadden nog even de hoop dat hij snel zou herstellen. Maar het is ook wel een lastige blessure. Hij had al last van zijn hamstring, maar de afgelopen week ging het gewoon heel goed. Hij doorstond alle testen, maar kreeg tegen Jong PSV helaas toch weer een momentje."

Opstelling nog geheim

De logische vervanger voor Van Ooijen, tegen de nummer 11 van de Keuken Kampioen Divisie, lijkt Azzeddine Toufiqui. "Dat is inderdaad een mogelijkheid, maar ik hou de basisopstelling nog mooi even voor mezelf. Bovendien ben ik ook heel tevreden over Teun Bijleveld. Maar dat geldt voor meer spelers. Kijk naar Keziah Veendorp en Mitch Apau bijvoorbeeld. Dat zijn gewoon basisspelers, maar zij zullen gewoon geduldig moeten zijn."

De meeste namen kan je, op basis van de opstelling van de afgelopen weken, wel invullen. Toch is het nog wel even de vraag of Arnaud Luzayadio en Oussama El Azzouzi zullen starten. Lukkien was vrijdag niet heel tevreden over de rechtsback en vond bovendien Joël van Kaam goed invallen. Datzelfde gold voor Lucas Bernadou, al speelde El Azzouzi wel oké volgens Lukkien.

De vermoedelijke basis

En dus moeten we toch een klein beetje gissen naar de basisformatie, die we dan maar de 'vermoedelijke' opstelling noemen: Brouwer; Luzayadio, Araujo, Veldmate, Apau; El Azzouzi, Vlak, Toufiqui, Mendes, Hilterman en Assehnoun.

AZ wisselvallig, maar pakte vrijdag knap punt tegen Roda JC

Tegenstander Jong AZ kende een uitstekende competitiestart met 12 punten uit 5 duels. Daarna werd het wisselvallig, met nog wel een knappe 2-1 zege op De Graafschap maar ook nederlagen tegen Top Oss, Telstar, Jong PSV en MVV. Afgelopen vrijdag deed de ploeg van Michel Vonk het echter weer uitstekend door 2-2 te spelen bij Roda JC.

Jeroen Veldmate: 'Zo snel mogelijk zo hoog mogelijk'

FC Emmen sprankelde vrijdag niet tegen Jong PSV, maar won wel. In een zakelijk duel werd het 2-0. "We zetten stapjes en worden degelijker", aldus aanvoerder Jeroen Veldmate. "Dat we uit de laatste 11 duels 28 punten pakken en slechts 13 goals incasseerden zegt natuurlijk genoeg, al vind ik dat er nog voldoende ruimte is voor verbetering."

Reda Kharchouch was na afloop van het duel tegen de Eindhovenaren duidelijk op social media. "Wij gaan promoveren", riep de spits die zijn eerste treffer maakte in Drentse dienst. Veldmate is wat genuanceerder. "Als wij honderd procent zijn, dan denk ik dat er heel weinig teams zijn die beter dan ons zijn. We willen in ieder geval tegen Jong AZ doorgaan met waar me bezig zijn. We willen in de winterstop sowieso in de top 4 staat, het liefst zo hoog mogelijk en om mijn part helemaal bovenaan. Dat kan me niet snel genoeg het geval zijn."

LIVE op Radio Drenthe

Uiteraard is Jong AZ - FC Emmen live te volgen op Radio Drenthe. De wedstrijd begint om 19.30 en René Posthuma en Niels Dijkhuizen starten om 19.30 uur al met de voorbeschouwing op het 16e duel van het seizoen.