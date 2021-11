Martin helpt met metaalfabriekje Buffels mensen aan het werk: 'Dit is mijn droom'

Bij Buffels worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar nieuw werk. "De mensen die bij ons werken zijn echte doordouwers. Ze werken als paarden hier", lacht een tevreden Hobers. De bedrijfsnaam zegt echter ook alles over de oprichter zelf, die ook behoorlijk wat hordes heeft moeten nemen om zijn droom waar te maken.

Alles tegelijk

Ongeveer vijftien jaar geleden had Hobers het goed voor elkaar. Huisje, boompje, beestje. Met een vrouw, dochter en tevreden met een baan als postbode. Maar dan komt ineens alles tegelijk. Zijn dochtertje wordt ernstig ziek en op de achtergrond hangt zijn baan door aanhoudende reorganisaties aan een zijden draadje.

Aan werken komt hij op dat moment nauwelijks meer toe, aangezien de zorg voor zijn dochtertje alle aandacht vraagt. In totaal is hij ruim een jaar uit de running, maar voor zijn kind mag hulp niet meer baten: ze overlijdt op tweejarige leeftijd.

Over al dat leed wil Hobers niet veel kwijt, behalve dat er bij hem een knop omging. "Het was het moment dat ik mijn eigen leven overwoog en mijn prioriteiten op een rijtje zette." De onrust vertaalde zich in een helder idee. De wens om zich in te zetten voor anderen. Voor mensen voor wie huisje, boompje, beestje geen vanzelfsprekendheid is.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Martin Hobers: 'Het was het moment dat ik mijn eigen leven overwoog en mijn prioriteiten op een rijtje zette' (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Iets met lassen

Hobers gaat als woonbegeleider werken bij het Leger des Heils en al snel gaat hij aan de slag met een project voor dagbesteding. "Een van de jongens die er liep, Alex, zei dat hij wel iets met lassen wou doen." Om die opmerking is Hobers deze Alex nog steeds dankbaar. Want het zette hem aan tot wat uiteindelijk Buffels zou worden.

Hobers begint met een groepje van zes mannen en met succes. Al snel rolt er een opdracht van een grote carrosseriebouwer binnen. Het succes valt ook Buurtsupport op, die hem een aanbod doet om bij hun te komen werken.

Hij zet ook daar een metaalafdeling op met als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten doorstromen naar een baan bij opdrachtgevers. Na enkele jaren gaat Buursupport failliet en staat Hobers opeens op straat met lege handen. "Ik heb opnieuw een jaar thuis gezeten. Tsja, ik kan er wel pissig om worden, maar je hebt er toch geen invloed op."

Statushouders

Tijdens het laatste jaar bij Buurtsupport borrelt bij Hobers al het idee om zelf een metaalfabriekje op te richten. Na gesprekken met re-integratiebedrijf Toolbox ontstaan niet alleen een plan, maar wordt ook Buffels een realiteit. Het bedrijf nestelde zich afgelopen zomer in een voormalige praktijklocatie van een school.

De meeste mensen die momenteel bij Buffels werken zijn vooral statushouders, vanuit de participatiewet daar geplaatst. Zij houden zich bezig met laswerkzaamheden en lichte verspaning. "Het zijn stuk voor stuk harde werkers. Taal is nog wel een dingetje. Samen met werkleerbedrijf Menso zijn we daarom gestart met een Nederlandse taalcursus.

Droom

Hobers is duidelijk apetrots op wat is neergezet. "Het is echt geen straf om hier naar toe te gaan", lacht hij. "We doen hier echt iets wat er toe doet en daar word ik gelukkig van." De mensen die bij Hobers werken moeten straks doorstromen naar een baan bij een van de opdrachtgevers van Buffels.

Hobers hoopt dat ze allemaal een plekje vinden. Hobers zelf heeft die voor hemzelf in ieder geval gevonden: "Dit is in zekere zin mijn droom, ja."