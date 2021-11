Metaalfabriekje Buffels helpt mensen aan het werk

"Mensen zijn enthousiast, ze vinden het leuk om te doen. 's Avonds gaan ze met zwart gezicht van het lassen op huis aan. Er wordt hier gebuffeld!"

Martin Hobers is de man die Buffels in Emmen runt. De plek is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar ander werk. Momenteel worden er vooral statushouders geplaatst vanuit de participatiewet.

Linksom, rechtsom, achterstevoren

Hobers: "Ik vind het heel bijzonder hoe gemotiveerd deze mensen zijn. Soms wel een uitdaging, soms moet ik hetzelfde uitleggen aan drie mensen uit hetzelfde land. Dat is dan bij de ene linksom, en bij de de ander rechtsom, en dan weer achterstevoren. Dat is nog wel eens een uitdaging."

Hobers runde voorheen de metaalafdeling bij Buurtsupport in Emmen, dat in 2018 failliet ging. Met het opzetten van Buffels is een grote wens in vervulling gegaan: "Mijn motivatie is toch wel om mensen te ondersteunen, dat ze er beter van worden. En dit is een middel daartoe. Dus dat is in zekere zin wel mijn droom, ja."

Momenteel zitten er zestien mensen bij Buffels in een traject. Om werk zit het metaalfabriekje niet verlegen, "We hebben zat te doen hier!".