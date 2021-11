Wat vind jij: De overheid moet luisteren naar de onvrede onder jongeren

Het was zondagavond opnieuw onrustig in meerdere steden in het land. In Enschede zijn na het ingaan van een noodverordening vijf mensen aangehouden voor opruiing en openlijke geweldpleging, bij het voetbalstadion in Leeuwarden staken groepen vuurwerk af en was de politie aanwezig, en ook in onder meer Roosendaal, Groningen en Tilburg moest de politie optreden vanwege ongeregeldheden.

Socioloog Don Weenink van de Universiteit van Amsterdam vermoedt dat de rellen een gevolg zijn van een onderlliggend sentiment. "Vrijdagnacht in Rotterdam was een optelsom der dingen: de kroegen zijn dicht, je mag niet naar het voetbal en dan krijg je ook nog eens te horen dat er voor Oud en Nieuw een vuurwerkverbod geldt. Alles wordt van ons afgepakt, is het idee, we mogen niks meer, maar hallo, wij zijn er ook nog! De frustratie over alle beperkingen zit waarschijnlijk diep."

Amper oog voor andere zaken

Tot op zekere hoogte heeft ook Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, begrip voor de uitbarsting van opgekropte woede. "Je zult maar een jongere zijn die niks mag, nergens een woning kan vinden. En je mag vooral je vertrouwen in de overheid niet verliezen", zegt hij tegen de Volkskrant.

Van de Kamp reageerde zaterdag woedend op de rellen, maar hij richt zich ook op de politici, van wie sommigen de relschoppers zaterdag karakteriseren als 'mafkezen' dan wel 'mafklappers'.

Volgens Van de Kamp hebben diezelfde politici amper oog voor de 'sociaal-maatschappelijke' effecten van allerhande verbodsmaatregelen in coronatijd. "Alles wordt alleen maar vanuit het perspectief van de gezondheidszorg beschouwd. Corona wordt een chronische ziekte, dat lijkt me wel duidelijk, en voor die andere ziekte waar we nu mee te maken hebben waarschuw ik al járen. Het loopt gigantisch uit de hand met de opgekropte woede in de samenleving."

Luisteren naar jongeren?

Kortom, zou de overheid haar oor meer te luister moeten leggen bij de jongeren? Zou veel woede daarmee kunnen worden weggenomen?