Eerste zege SV Pesse, Valthermond en WKE'16 blijven in spoor koploper en Buinerveen dendert door

Pesse bezet door de zege nu plaats 10 in de 2e klasse K met 5 punten uit 7 wedstrijden. Plekken 11, 12 en 13 worden bezet door respectievelijk Oerterp, Drachten en Emmeloord.

Nordin Prikken en Marco Hartman zorgden voor de treffers aan Pesse-zijde. Oerterp kwam nog terug tot 1-2 via Kees Jan Dijk, maar verder kwamen de Friezen niet. Wel eindigde de thuisclub het duel nog met tien man (na een rode kaart in de absolute slotfase).

Dalen simpel langs Drachten, Epe blijft foutloos

vv Dalen had in deze 2e klasse K geen moeite met Drachten, getuigde de 1-5 zege. Voor de Drense formatie, die 4e staat, scoorden Kjetil Brand (2), Tijmen Venhorst, Ruud Veenstra en Peter Harkes. Dalen heeft nu 16 punten uit 8 duels.

Dat zijn er vijf minder dan koploper Epe, dat tot nu toe ongenaakbaar is. Epe pakte tot nu toe de volle mep uit zeven duels.

Middenmoters Zuidwolde en Beilen verloren hun duel gistermiddag. Beilen deed dat met 2-0 bij LSC 1890 en Zuidwolde (na een 0-1 voorsprong door een treffer van Frans Capellen) met 2-1 bij LAC Frisia. De winnende goal viel vlak voor het laatste fluitsignaal. Matchwinner werd Roan van der Weij.

2L: Valtermond en WKE'16 blijven in spoor van GVAV-Rapiditas

Na de 2-6 tegen FC Lewenborg is Ingmar Liezenga met 91 competitiegoals topscorer aller tijden van de koploper in de 2e klasse L: GVAV-Rapiditas. De Groninger club heeft 19 punten uit 7 duels.

Twee Drentse clubs blijven keurig in het spoor: Valthermond en WKE'16.

Valthermond was oppermachtig in de topper tegen ASVB in Blijham. Erik Jan Veerbeek (voor rust), Milan Drajer en Jens Bulle (in de tweede helft) zorgden voor de 0-3 zege voor de blauw-witten.

WKE'16 won het andere topduel, tegen Rolder Boys. Het werd in Rolde 1-2.

Door die zege heeft WKE'16 na 7 duels 16 punten, terwijl Valthermond er 17 uit 7 heeft.

Kijk nu online: Aflevering 12 van Onze Club met 21 doelpunten en donkerrode kaart voor Germanicus

Hekkensluiter Nieuw Buinen kreeg een nieuwe dreun te verwerken. De oranjehemden kregen op eigen veld met 6-2 klop van Helpman. Danny Dijkstra scoorde driemaal voor de gasten, terwijl Roy Veeringa en Dennis Kunst scoorden voor de thuisclub.

Nieuw Buinen wacht na zeven duels (en 2 punten) nog steeds op de eerste zege.

5C: Dromen Yde de Punt kunnen in de ijskast

Na drie duels en negen punten durfde Yde de Punt hardop te dromen van een historische promotie. Inmiddels zijn we een maand verder en hangt de vlag er heel anders bij. De huidige vierde plaats in de vijfde klasse C geeft wellicht nog wat hoop, maar de oorwassing tegen koploper Veelerveen gistermiddag zal nog wel even pijn doen.

Het werd namelijk 8-0 voor de thuisclub. die in zeven duels 21 punten verzamelde en dat met een doelsaldo van 32 voor en slechts 4 tegen. Jeffrey van der Laan werd topschutter van de middag met drie treffers. Yde de Punt staat nu vierde in de 5e klasse C met 15 punten uit 8 wedstrijden.

5D: Buinerveen dendert door

Net als Veelerveen in de 5e klasse C is vv Buinerveen in de vijfde klasse D nog zonder puntenverlies. De ploeg van Willy Kral heeft na zes duels 18 punten. Gisteren werd er met speels gemak gewonnen van Weiteveense Boys: 7-0.

Bij rust was het nog maar 2-0 door treffers van Ahmid Youssef en klassetopschutter (met 13 goals) David Karabed. Via twee keer Roy Feiken, Joeri Westerhof, Jeffrey Potze en Bert Timmermans werd de score na rust naar 7-0 getild.

HHCombi en SVBC blijven prima in het spoor van Buinerveen. SVBC (kwam niet in actie dit weekend) heeft 13 punten uit 6 duels en HHCombi, dat met 6-0 won bij hekkensluiter Zandpol, heeft 17 punten uit 7 wedstrijden. Voor HHCombi was Julian Otten op dreef. Hij scoorde drie keer. Geralt Oostenbrink scoorde er twee en ook Pascalle Pomper wist het net te vinden.