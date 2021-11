Muzieklijst Harry's Blues 21 november 2021

Kate Taylor is de zuster van James Taylor, de man van Fire and rain. Het was een muzikaal gezin. Want niet alleen James en Kate gingen in het muziekvak, ook de broers Alex en Livingstone. Kate Taylor bracht haar eerste album in 1971 uit. En nu, vijftig jaar later, verschijnt haar zevende album Why wait! Ze wordt op het door Peter Asher geproduceerde album begeleidt door gitarist Danny Kortchmar en de vertrouwde ritmetandem Leland Sklar en Russ Kunkel. Versterkt met snarenridders Albert Lee en Waddy Wachtel, Dan Dugmore en Scarlet Riviera die pedalsteel en de vioolsnaren beroeren. Zeer de moeite waard.