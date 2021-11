Klankbordgroep voelt zich gepasseerd in Zuidlaarder supermarktendiscussie: 'Slecht voorstel'

Twee supermarken op het voormalige Prins Bernardhoeve-terrein in Zuidlaren: de plannen die het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo had, leken al helemaal in kannen en kruiken. Ze konden ook op veel bijval rekenen van onder meer 85 tot 90 procent van Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ), maar er blijken wel degelijk tegenstanders te zijn. "Wij zijn het helemaal niet met de plannen eens", zegt Henk Munting.

Hij is voorzitter van de klankbordgroep waarin onder meer bewoners, ondernemers, de historische vereniging, Brinkbelangen en andere verenigingen zich hebben verenigd. "Wij vinden het collegevoorstel voor de supermarkten heel slecht, omdat het totaal geen recht doet aan het fraaie dorpskarakter en de mogelijkheid om dat te versterken", zegt hij enigszins verbolgen.

'Niet controleerbaar'

In de plannen van het college is er aan de voorzijde van het PBH-terrein ruimte voor zowel de Albert Heijn, die daar momenteel met een noodlocatie al is gevestigd, als de Jumbo. Laatstgenoemde supermarkt zit nu nog aan de Stationsstraat in het dorpscentrum, maar heeft daar geen ruimte om uit te breiden. "Maar dat zegt het college. Wij hebben geen stukken gezien waaruit dat blijkt", gaat Mulder verder. "Alles wat het college voorstelt is gebaseerd op intern beraad en niet controleerbaar."

De klankbordgroep besloot daarop het heft in eigen handen te nemen en ging zelf op onderzoek om de uitbreidingsmogelijkheden voor Jumbo te toetsen. "En wij denken dat dat goed mogelijk is", concludeert Munting. Iedereen in de klankbordgroep is het er volgens hem over eens dat de Jumbo aan de Stationsstraat een stuk aantrekkelijker voor bewoners is om dagelijkse boodschappen te doen, dan als de supermarkt wordt verplaatst naar het PBH-terrein.

Onnodig verkeer

"Als de Jumbo blijft waar die nu zit, voorkom je dat afstanden in het dorp te groot worden", legt hij uit. Zo vindt Munting dat winkelend publiek in het centrum van Zuidlaren, met name ouderen, wandelend een te grote afstand moet afleggen naar het PBH-terrein. "Je creëert daar bovendien een situatie mee dat mensen met hun auto naar de nieuwe supermarkten gaan en vervolgens met de auto het dorp ingaan naar de slager of de bakker." Dat zorgt voor onnodig veel verkeer, meent Munting.

Dat het college haar oren nooit te luister heeft gelegd bij de klankbordgroep verbaast Munting, zo geeft hij aan. "De Klankbordgroep is namelijk een afspiegeling van het dorp", benadrukt hij. "Dan hoort een adviesgroep van het college ook advies te vragen bij de klankbordgroep, en dat is niet gebeurd. Dat er nu in twee maanden ineens een voorstel wordt doorgejakkerd, klopt niet. Daar zit wat meer achter, denken wij."

Advies intrekken?

Als de gemeenteraad van Tynaarlo dinsdagavond vergadert, is Munting van plan om zijn zegje over de gang van zaken te doen. Daarbij hebben de klankbordgroep en hij maar één doel: "De raad ertoe bewegen om het advies van het college over de supermarkten af te wijzen. En misschien wordt het college wel zo wijs om het voorstel in te trekken en onder andere met ons om tafel te gaan om te kijken of Jumbo op de huidige locatie kan blijven."

