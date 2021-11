Nieuwe aanpak om aantal praktijkhoudende huisartsen te vergroten

Momenteel zijn er meer waarnemende huisartsen dan praktijkhoudende huisartsen, namelijk 236 tegenover 235 en ieder jaar schuift de verhouding een of twee procent op richting waarnemers. Zo'n 65 tot 70 procent van de waarnemende huisartsen wil binnen nu en vijf jaar praktijkhouder worden, maar ze zien daarbij vaak beren op de weg.

Uit een enquête onder waarnemers in het Noorden blijkt dat huisartsen na hun opleiding eerst overal in de keuken willen kijken en ervaring op willen doen. Sommige huisartsen willen dat hun kinderen eerst uit de basisschoolleeftijd zijn voordat ze een praktijk overnemen.

Langer rondkijken

Volgens Janneke van der Ham, adviseur praktijkvoering bij Huisartsenzorg Drenthe, zitten we nu met een 'gat' bij praktijkovernames. "Vroeger kwam je van de opleiding en ging je een praktijk overnemen binnen twee tot drie jaar. Nu is dat vijf tot zeven jaar. Waarnemers willen verschillende praktijken uitproberen zoals een gezondheidscentrum, een apotheekhoudende huisarts, een solistische praktijk of een plattelandspraktijk, voordat ze besluit nemen wat voor praktijk ze zelf over willen nemen", zegt Van der Ham.

Huisartsenzorg Drenthe probeert waarnemers te stimuleren om de stap te zetten. Zo worden actief waarnemers in kaart gebracht die de wens hebben op termijn een praktijk over te nemen. Ook is er een leergang opgezet, worden starters en stoppers bij elkaar gebracht en is er een startersgroep waar binnen nieuwe praktijkhouders ervaringen uit kunnen wisselen. Daarnaast kunnen waarnemers begeleiding krijgen bij de praktijkovername zelf op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Liever parttime werken

Erik Schuurmans vormt per 1 januari 2022 een maatschap bij Huisartsenpraktijk Overcingel in Assen met drie andere huisartsen. "Het is een leuke, nieuwe stap en ik ben er ook echt aan toe."

Ook hij zag wel wat beren op de weg bij een praktijkovername. "Er is steeds meer personeel gekomen en daarmee personeelsbeleid. Ook wordt de wet- en regelgeving wordt steeds uitgebreider. Als waarnemer heb je daar minder mee te maken. Je bent gewoon lekker aan het werk en hebt verder geen gedoe ernaast", zegt Schuurmans.

Hij heeft jonge kinderen en wil daarom niet fulltime werken. "Zoals we het nu hebben geregeld heb ik er vertrouwen in dat de balans tussen werk en privé goed blijft. Want ik heb een jong gezin en mijn vriendin werkt ook. Er wordt niet alleen op het werk wat van me gevraagd."

Nieuwe wervingsactie

Lijkt hem dat niet lastig, vier kapiteins op een schip? "Als het bijvoorbeeld over personeel gaat, hebben we maar een echte kapitein en bijvoorbeeld op het gebied van financiën is een andere college de echte kapitein", legt Schuurmans uit.

Huisartsenzorg Drenthe hoopt het aantal praktijkhouders met deze aanpak op peil te houden. Daarnaast komt er volgend jaar weer een symposium waarbij huisartsen van buiten Drenthe kunnen zien hoe het is om hier huisarts te zijn. Op het eerste symposium in 2019 kwamen tien huisartsen af waarvan vier zich in Drenthe gaan vestigen. "Je moet het zien als zaaien en oogsten. Het zijn lange trajecten", zegt Van der Ham daarover.

Bekijk hieronder de video over de huisartsen: