Merel Freriks moet WK-voorbereiding laten schieten vanwege corona

Merel Freriks (23) zal niet met de Oranjedames naar het Noorse Bergen afreizen voor de voorbereiding op het wereldkampioenschap van volgende maand in Spanje. De oud-speelster van E&O, die opgroeide in Borger en Emmen, is besmet met het coronavirus.

"Ja, dat is echt balen. Ik ben al sinds vorige week zondag in quarantaine en ik heb me gisteren opnieuw laten testen. Maar ik was nog steeds positief. De regels in Duitsland zijn wat strenger dan in Nederland. Ik mag me over een week pas weer laten testen en tot die tijd moet ik in quarantaine blijven, dus dat duurt wel heel lang", laat Freriks vanuit Duitsland weten, waar ze bij BVB Dortmund speelt.

Intersport Cup

In Noorwegen neemt de ploeg van interim-bondscoach Monique Tijsterman vanaf donderdag deel aan de Intersport Cup. Nederland oefent daar tegen Noorwegen, Rusland en Zuid-Korea. Na het toernooi wordt het team teruggebracht naar achttien speelsters. Zij zullen afreizen naar het wereldkampioenschap.

"Ik voel me al wel weer een stuk beter dan aan het begin van de week. Dus ik hoop dat ik gewoon mee kan naar het wereldkampioenschap. Met die middelen die ik heb probeer ik mezelf fit te houden", besluit Freriks.

Het eindtoernooi is vanaf 1 december in Spanje. Daar verdedigt Oranje de wereldtitel die het in december 2019 in Japan veroverde.

