SP-politicus haalt Duitse rockband naar Meppel: 'Wonderlijke ervaring'

"Het is echt fantastisch!", vertelt een apetrotse Topma. Hij zocht ruim een jaar naar de mogelijkheden. Nu is het rond: in maart speelt de band Kapelle Petra in Meppel. Daardoor ontstaat een bijzonder rijtje: Dresden, Keulen, Berlijn, Frankfurt en Meppel. "Helaas hebben in we Meppel geen poppodium, dus het was zoeken naar een geschikte plek. Toen kwamen we in contact met Studio2, een nieuwe zaal vlakbij het centrum en daar vormde zich en heel mooie match en viel alles op zijn plek."

Even terug naar het begin. Hoe geraakt een Meppeler fan van Duitse Indierock? Het antwoord ligt bij speciale verjaardagswensen. "Ik had de ietwat gekke traditie om Duitstalige verjaardagsliedjes te sturen naar jarige vrienden. Zo kwam ik Kappelle Petra tegen op Youtube. Zij hebben een liedje 'geburtstag'. En je weet hoe het gaat met Youtube: je raakt erin verstrikt en opeens had ik het hele album geluisterd. Later ben ik ook platen gaan kopen en helemaal fan geworden."

Dit is het nummer van Kappele Petra:

Kappele Petra - Geburtstag

In 2016 bezocht Topma voor het eerst een concert. "Ze stonden in een buurthuis in een gehucht vlak over de grens. Ik kreeg een paar vrienden zo ver om samen een busje te huren en die kant op te sturen. Dat werd een wonderlijke ervaring. 'Die band kan er wat van', dacht ik."

Toen al speelde Topma met de gedachte om ze naar Meppel te halen. Komend jaar is het zo ver. "Ik had wel eens contact met bandleden via sociale media. Zo kwamen we aan de praat over een nieuwe tour. Ze waren meteen enthousiast en willen graag Meppel aandoen voor het eerste optreden buiten Duitsland. Het zou tof zijn als we in Meppel aan de bodem staan van hun internationale doorbraak."

Socialistisch

Ervaring met debatteren in de raadszaal heeft Topma wel, maar concerten organiseren deed hij nog niet eerder. Daarom doet hij het samen met stichting De Muziekcoöperatie, dat vaker concerten organiseert. De hele opbrengst van het concert gaat ook naar die stichting. "Ik hoeft er geen cent aan overgehouden", aldus Topma. "Dat heeft niets met socialistisch gedachtengoed te maken. Ik wil de band live zien en meer livemuziek naar Meppel halen. Gelukkig kwam de zaal met een goede prijs en denken ook andere ondernemers mee. Zo kan de band tegen een lagere prijs slapen in het lokale hotel."

Nu volgt nog de grootste uitdaging voor Topma: hoe krijgt hij die zaal vol? "Dit is een uit de hand gelopen hobby en eindigt in Meppel warm krijgen voor onbekende muziek", lacht hij. Vertrouwen heeft Topma er wel in. "De band maakt erg lekkere gitaarmuziek waar je blij van wordt. Ze weten ook live met veel energie te spelen en ik durf de garantie te geven dat het niemand gaat lukken om zonder glimlach te zaal te verlaten. Dit is muziek voor iedere muziekliefhebber die houdt van een feest."

Deze plaatsen bezoekt de band:

Kapelle Petra tour (Rechten: Kapelle Petra)

