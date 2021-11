Costa del Dordt: zwemvijver als kers op de taart bij centrumvernieuwing Nieuw-Dordrecht

Dorpsvoorzitter Berend Snoek is er maar wat blij mee. Voorheen bestond het NAM-park uit een grotendeels groene grasvlakte. Een favoriete uitlaatplek voor honden van sommige baasjes en dat was nou net niet de bedoeling van het park. "Vooral niet als kinderen er komen te spelen."

De vijver is aan één zijde van een betonnen kade voorzien, terwijl her en der in het water stapstenen liggen. Aan de westzijde van de vijver is een strandje aangelegd. De Costa del Dordt lijkt er zo goed als klaar voor, beaamt een lachende Snoek. "Ja, we doen hier wel wat."

Meandertje

Aan de zijde van de straat Houttuinen is een slingerend meandertje aangelegd die overtollig regenwater afvoert naar de vijver in het park. Volgens Snoek het laagste punt in Nieuw-Dordrecht.

Graafmachines maken aan de andere zijde eenzelfde meander die het water afvoert richting de sloot bij de N862 tusssen Emmen en Klazienaveen. Zo houdt Nieuw-Dordrecht droge voeten bij nat weer. En vice versa, als de zon volop schijnt.

De Oranjedorpstraat is de eerste weg die onder handen werd genomen (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Berucht

Het opknappen van het NAM-park maakt deel uit van een grootschalige centrumvernieuwing van Nieuw-Dordrecht. In bijna de helft van het dorp wordt de riolering vervangen en worden wegen voorzien van nieuw asfalt of bestrating. Vooral de Sportweg en Koehoorn waren berucht vanwege de slechte staat van onderhoud.

De Oranjedorpstraat, de belangrijkste verkeersader door het dorp, is inmiddels voorzien van een nieuw laagje asfalt. Ook is de weg weer vrijgegeven voor het verkeer. Een 30 kilometerzone moet eraan bijdragen dat de snelheid op de weg in toom blijft. In de komende maanden krijgen de andere straten een kwaliteitsinjectie.

Anderhalf jaar

Volgens Snoek gaat het om een van de grootste projecten in het dorp. "In het verleden zijn de Klazienaveensestraat en de Vastenow ook al eens aangepakt, maar deze aanpak reikt echt veel verder."

Alle werkzaamheden zijn na anderhalf jaar afgerond, verwacht Snoek.