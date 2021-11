De Loohoeve wordt 'gezellige' herberg: 'Die ster is niks voor ons'

De huidige uitbaters Jeroen en Marleen Brouwer sluiten hun tijdperk in De Loohoeve op 28 januari af, om enkele weken later een nieuw restaurant te beginnen in Groningen. De sleutel gaat over naar de Waninge's uit Westerbork.

'We doen niks met de ster'

Het echtpaar, dat medio februari na een kleine restyling de herberg heropent, straalt helemaal als ze vertellen over hun hernieuwde horeca-avontuur. Ze kijken ernaar uit om straks gasten te ontvangen. Maar in de keuken een chef neerzetten die culinaire hoogstandjes uitvoert, om zo de prestigieuze Michelinster voor De Loohoeve te behouden, dat gaan ze zeker niet doen. "Wij doen niks met de ster, maar ik hoop dat de Brouwers hun ster straks voor hun nieuwe restaurant kunnen krijgen", zegt Janneke Waninge.

De Michelinster past in elk geval niet bij hun herbergplannen. "Als we het hebben over eten, dan gaan wij voor een laagdrempelige menukaart met lekkere streekproducten als sudderlapjes, een oerhammetje, tosti's van oerbrood, en als het winter is lekkere stamppotjes", vertelt Janneke Waninge. Zij is het culinaire en creatieve brein van het duo. René is het zakelijke brein, en tekent straks voor de financiën en de boekingen. "En d'r zit een nogal wat grond omheen, met een grote tuin. Ook dat is mijn domein", lacht hij. Toen vrienden hoorden van hun nieuwe horeca-avontuur, zeiden die "het sausje van René en Janneke klopt helemaal."

Horecaverleden

Het echtpaar uit Westerbork heeft een horecaverleden, al is dat al wel weer een tijdje geleden. Janneke Waninge (51) werkt van jongs af aan al in de horeca. René is van origine een boerenzoon uit Pesse. Samen gingen ze jaren geleden op avontuur in Duitsland, in het plaatje Waren wat om de hoek ligt van Nationaal Park Müritz. Janneke runde met haar schoonouders een restaurant met pension, en René was de baas over een melkveehouderij met 300 koeien.

Vijftien jaar geleden keerden ze terug naar Drenthe, om hier de kinderen op te laten groeien. "Onze vier kinderen zijn bijna allemaal de deur uit, en we waren toe aan een nieuwe uitdaging, samen ergens een horecabedrijf runnen. We zijn allebei van de gezelligheid, omgaan met mensen. En toen tipte iemand dat De Loohoeve te koop stond."

Op slag verliefd

Ze kenden het bekend horecabedrijf verder niet. "We zijn er natuurlijk wel eens langs gereden, maar waren nog nooit binnen geweest." Maar eenmaal op de locatie aangekomen, en binnengekeken, werd het paar 'op slag verliefd'. "De plek ligt schitterend tussen allemaal natuur- en bosgebieden, je kunt alle kanten op fietsen en wandelen. Dus mooie fiets- en wandelarrangementen voor onze gasten maken, dat gaan we zeker doen."

Aan het restaurant en de twaalf hotelkamers hoeven ze niet veel te doen voordat ze de herberg openen. "Het ziet er van binnen mooi uit, de sfeer is goed." Maar buiten moet de boel wel op de schop, is het oordeel van René. "Als je hier langsrijdt, op de doorgaande weg, zou je meteen moeten zien dat er een herberg zit, waar je ook buiten gezellig kan zitten om wat te eten en te drinken. Dat ontbreekt nu."

Uitnodigend terras

Daarom willen de Waninge's straks aan de slag in de tuin, waar een groot uitnodigend terras moet komen. "En de ruimte is er, want er ligt hier een enorme tuin, met een grote vijver. Straks voor een deel een mooie vlonder erop, en je kunt ook lekker aan het water zitten", aldus René Waninge.

Of het niet een enorm risico is, om met de huidige coronapandemie een horecabedrijf over te nemen? "Aan de ene kant is het best wel een uitdaging, maar deze kans deed zich nu voor, en die grijpen we vol overtuiging. En je mag toch hopen dat het ergste van de coronacrisis dan toch wel achter ons ligt", aldus het paar. "En als je met de horeca dan toch beperkt wordt, dan hebben we altijd de hotelkamers nog. Daar mag je toch altijd wel gasten blijven ontvangen."

