460 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

In Drenthe zijn de afgelopen dag 460 nieuwe positieve testen gemeld. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Dat is een lichte daling ten opzichte van gisteren, toen werden 468 nieuwe gevallen gemeld.

Het aantal van 460 is het op twee na hoogste aantal in Drenthe dat sinds het begin van de pandemie op één dag is gehaald. Donderdag 18 november waren er meer positieve testresultaten op één dag, namelijk 470. Gisteren waren het er 468.

Het hoogste aantal nieuwe positieve testen is in de gemeente Emmen met 107, gevolgd door Assen met 67. Twee patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om mensen uit Assen en Coevorden.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 22-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2015 (+17) 9 21 Assen 5697 (+67) 76 (+1) 15 Borger-Odoorn 2272 (+22) 36 16 Coevorden 4088 (+34) 64 (+1) 33 Emmen 12821 (+107) 204 86 Hoogeveen 6521 (+66) 88 42 Meppel 3344 (+27) 35 33 Midden-Drenthe 2846 (+26) 41 32 Noordenveld 2553 (+21) 37 26 Tynaarlo 2414 (+18) 29 26 Westerveld 1529 (+24) 19 22 De Wolden 2844 (+31) 39 27 Onbekend 139 0 0

Landelijk

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 23.066 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 2372 meer dan gisteren en het op een na hoogste aantal in Nederland sinds het begin van de pandemie.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 21.599 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 49 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

Ziekenhuiscijfers

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 2430 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2316), van wie 470 op de IC (gisteren: 466), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

29 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM werden 29 overleden covid-patiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 35 doden per dag, tegen 24 doden per dag een week eerder.

In het weekend worden minder sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Daardoor zijn op zondag en maandag deze cijfers vrijwel altijd lager dan in de rest van de week.

