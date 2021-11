Auto rijdt volière familie Knevelbaard in Holsloot in: 'Stomverbaasd'

De berm in, een lantaarnpaal omver gestoten, een boom geschampt, een sloot over en via een tuin de volière ingereden. Het overkwam een bestuurder gisteravond met zijn auto, iets na zevenen op de Schoolstraat in Holsloot. De tientallen meters van de dollemansrit laten een duidelijk spoor achter. Van de volière in de achtertuin van de familie Knevelbaard is niet veel meer over. Iedereen kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar enkele vogels zagen hun kans schoon en vlogen uit.

"Gelukkig boog de auto nog iets af naar links en kwam die zo terecht in de schutting en de volière", zegt Gemma Altena, die met haar man en dochtertje naast de woning van haar ouders woont. "Ik bracht toen net mijn dochtertje naar bed. Anders was de auto misschien wel de slaapkamer ingereden."

'Je verwacht het niet, omdat je zo ver van de weg af zit'

Haar ouders Jan Knevelbaard en Agnes Wensveen zaten net klaar voor de voetbalsamenvattingen, toen ze twee harde knallen hoorden. "De volière staat vlakbij in de achtertuin, dus ik ben meteen gaan kijken. Dan ben je wel even stomverbaasd als je twee koplampen in de kapotte volière ziet. Vooral omdat je toch wel een stuk van de weg af zit. Je verwacht het niet, maar het is toch gebeurd", vertelt Jan Knevelbaard.

Terwijl de bestuurder, die zelf de auto uitstapte, geholpen werd, vlogen de vogels hun volière uit. Gisteravond konden er al een paar in de tuin gevangen worden, maar er vliegen nog steeds zo'n zeven of acht vogels vrij rond.

Verhaal gaat verder onder de foto:

Van de volière is niet veel meer over (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

"Ik heb twee tamme vogels, waarvan eentje blind is", zegt Altena. "Die konden we al snel in de tuin zelf vangen, maar de andere vliegt nog steeds in de buurt. We horen hem wel. Ik denk dat hij in de elektriciteitsmast dichtbij zit."

'Buiten de volière houden ze het niet vol'

Haar vader vult aan: "Als we die andere tamme vogel, de partner, in een kooitje zetten roepen ze elkaar. Hopelijk kunnen we hem dan zo vangen." De vogels zijn niet gewend om buiten de kooi te leven, dus houden ze dat niet lang vol, verwacht Knevelbaard. "Ze vinden zelf geen voedsel of worden misschien gegrepen door een buizerd."

De vogels die in het binnenhok zaten, worden overgeplaatst naar een verblijf in de schuur. De familie Knevelbaard hoopt dat de vrije vogels terugkomen. De volière gaat in ieder geval weer herbouwd worden: "Hij stond er net een jaar. Het komt allemaal wel weer goed, maar het is even wat werk. Dan zetten we er weer nieuwe vogels in. Het belangrijkste is dat er geen gewonden zijn gevallen."

Bekijk hieronder de video:

Lees ook: