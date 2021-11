Frees en kleinere schaapskudde moet strontgeur in Marsdijk verhelpen

Een woordvoerder van de gemeente spreekt van 'een goed overleg met de bewoner'. En ook de herder van de schaapskudde kan zich prima vinden in de maatregelen. "Als we daarmee het probleem kunnen oplossen, dan is het wat ons betreft prima", zegt herder Caroline Visser van landschapsbeheer het Witterveld, dat nu tien jaar de natuurbegrazing in De Landjes bij Marsdijk doet.

'Geur als in een schapenstal'

Een bewoner die op tientallen meters afstand van de nachtweide woont, had de gemeente Assen in september een pittige brief gestuurd met foto's van een zootje opgehoopte schapenkeutels voorin het terrein. En dat stuk ligt uitgerekend in de hoek, wat het dichtst bij zijn woonhuis ligt. Hij en zijn gezin hadden deze zomer, zodra ze in de tuin zaten, 'bij vlagen het idee dat ze in een schapenstal zaten. "Zo erg is de geur."

Ook mopperde de buurman over een fikse kaalslag op het afgerasterde nachtterrein, met vooral aangevreten bomen en struiken. Doordeweeks worden de schapen, na hun begrazingswerk in De Landjes, voor de nachtelijke uren binnen een ingerasterd perceel gezet in hetzelfde natuurgebied. In principe is hun buik dan vol, en hebben ze de nachtweide alleen maar nodig om te slapen. En in het weekend staan ze een eindje verderop, ook in een afgerasterd stuk natuur. Maar volgens de buurman is er binnen de afgerasterde percelen sprake van 'ernstige overbegrazing'.

Dagelijkse wandeling over en uit

Er was dit seizoen voor het eerst sprake van een nacht- en weekendweide in De Landjes van Marsdijk. De dagelijkse tippel van de herder met de 350 Drentse Heideschapen ging jarenlang vanuit de nachtweide bij Loon via het zandpad langs het Havenkanaal naar De Landjes. Dat ging negen jaar lang goed. Maar de fietssnelweg is dit voorjaar over het zandpad heen gestort, waardoor de schapen daar niet meer langs mogen. En sommige buurtbewoners van de Stoepen aan de andere zijde van het kanaal wilden geen schapen voor de deur langs, uit vrees voor kale tuintjes en poep op de stoep.

Begin juni kreeg de schaapskudde van Marsdijk in De Landjes een nachtweide (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

De oplossing werd gevonden in De Landjes. Daar kwam een speciale afgerasterde nachtweide, en even verderop een weekendweide. De dagelijkse tocht met de sliert schapen richting Marsdijk was voorbij. En eerst lijkt er geen vuiltje aan de lucht over deze oplossing. Maar daar denkt een buurtbewoner toch wat anders over. Die schrijft in september, zodra de zomer voorbij is, een pittige brief naar de gemeente. Eerst was hij bang voor nachtelijke overlast van blatende schapen. Dat valt uiteindelijk reuze mee. Maar de strontlucht die er afgelopen zomer in zijn tuin hing, valt allerminst mee, zo meldt hij. "We komen ruiken en kijken", was de reactie van de gemeente.

Poephoek frezen

Dat is onlangs gebeurd. En daar is afgesproken, zo zegt de gemeente, dat de hoek waar de schapen veel gepoept hebben wordt gefreesd. "Dit moet ervoor zorgen dat de schapenpoep niet meer boven de grond ligt. En volgend jaar gaan we monitoren hoe het gaat met een kleinere kudde."

Om te voorkomen dat de schapen bij de struiken en bomen komen, die in de verblijven staat, wordt er extra hekwerk geplaatst. "En vanzelfsprekend blijven we met elkaar in contact over het verloop van de maatregelen", aldus de gemeentelijk woordvoerder.

De buurman laat in een reactie weten dat het een goed gesprek was met de gemeente en hij is blij dat de gemeente actie gaat ondernemen. En inmiddels is de kudde sinds anderhalve week ook weg uit De Landjes, en terug in het winterverblijf van Landschapsbeheer het Witterveld. Half april keert de schaapskudde weer terug, en dan met honderd dieren minder.

